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【農曆七月】奶奶執路邊祭品回家當晚餐　新抱發現食物有灰崩潰

休閒消費 16:07 2022/08/12

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網民分享奶奶把別人的祭品拿回家當晚餐。

每逢農曆7月，不少人會在街邊燒祭品、紙錢予遊魂野鬼。近日，有網民於社交平台以「奶奶竟然執人地啲祭品返屋企食」為題，分享奶奶執拾別人拜完留下的祭品回家吃用，如此「慳家」的行為令樓主大開眼界。

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網民於「香港討論區」發文，分享「奶奶竟然執人地啲祭品返屋企食」一事。樓主指奶奶真的好「慳家」，不過最近又有「新「慳家」行為令她大開眼界。直到某天奶奶拜祭完畢，晚上吃飯時發覺「好好餸」：「又有雞又有豬，食食下，食到啲灰，睇真啲食物上面仲有啲黑色一點點，我即時吐左出黎」。

不過樓主指奶奶則好淡定地說：「應該係燒野啲灰」，還叫樓主不用害怕。樓主當刻才知道「原來咁好餸係因為果啲都係佢拜完拎番屋企嘅」。樓主坦言不介意吃拜祭完的食物，亦明白「食得唔好晒」，不浪費食物是一件好事，但樓主感到無奈更大呻：

但係奶奶仲拎埋其他人地拜完留底嘅祭品返嚟！ 咁樣做真係好咩？先唔好講食物衛生嘅問題，人地話晒都拜拜，係畀啲鬼食㗎，咁樣拎番嚟好咩...

帖文一出，立即引起網民討論，認為奶奶的行為「好恐怖喎........」、「最好叫你奶奶唔好啦, 你點知d好朋友介唔介意」、更認同「拎埋人地啲祭品返屋企真係好慳喎…」。亦有網民分享自己目睹別人執祭品的經歷「我見過有阿嬋一早走去人地燒衣位度, 執人地燒完野放係度既橙~」。亦有網民搞笑回應「話唔定人地食緊, 你咁啱就執走左, 佢實嬲到爆跟你返屋企」、「你奶奶就咁拿走，佢知鬼地食完未丫？」

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責任編緝：蕭雅文

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