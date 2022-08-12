【小一報名】直資名校拔萃男書院附屬小學　8月27至9月1日接受2023學年小一申請

▲ 拔萃男書院附屬小學每年都吸引大批家長為兒子報讀。（經濟日報資料圖片）

直資一條龍名校拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小），一直深受家長歡迎，該校將於8月27日至9月1日接受2023/24學年小一入學申請。男拔附小學位競爭激烈，每年有逾3000人報考，爭奪150個學位，即平均20人爭一個。家長若有意為孩子報讀，可以及早準備。

根據男拔附小網頁資料（按此連結），學校將接受2023/24學年小一入學申請，網上報名日期為8月27日上午9時至9月1日下午5時。所有申請者都會獲邀參加在10月中舉行的首輪面試，校方會在9月底通知家長有關面試詳情。

最新影片：

2023學年小一入學家長簡介會影片，將於8月27日上載至學校網頁，家長毋須預先登記，可於當日上午9時至晚上9時期間於學校網頁觀看影片。

男拔附小是全日制直資英文小學，提供150個小一學額，作為一條龍學校，男拔附小的小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院，故吸引大量家長慕名為兒子報讀。

學校全年學費為$46,210，分10期繳交。該校設有獎學金，獎勵學科成績優異或在體育、音樂、藝術等方面有出色表現的學生。

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責任編輯︰林愛娜