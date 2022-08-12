  • 25°C
香港時間 : 2022812日 (週五) 11:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特殊現象】驟晴驟雨天氣有機會見到彩虹　天文台解釋如何形成雙彩虹

社會 11:21 2022/08/12

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

（天文台fb）

本港最近天氣不穩定，網民在社交平台分享雙彩虹美麗景色。天文台表示，下雨後間中又出現太陽，驟晴驟雨的天氣就有機會見到彩虹，彩虹上面的每一種顏色都源自不同水滴組合，當陽光經過水滴時，光線經過一次反射會形成彩虹。若果經過兩次反射，就會出現雙彩虹，亦都叫做「霓」。

天文台在社交平台解釋，當陽光經過水滴時，它會被折射、反射後再折射出來。在水滴內經過一次反射的光線，便形成常見的彩虹（主虹）。若光線在水滴內進行了兩次反射，便會產生第二道彩虹（霓）。

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力　骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【天氣不穩】黃色暴雨警告信號生效　廣泛地區錄得超過30毫米雨量
今日 08:53
【天氣不穩】黃色暴雨警告信號生效　廣泛地區錄得超過30毫米雨量
【珍惜生命】西區寶翠園男子墮樓亡　壓傷保安員
今日 09:15
【珍惜生命】西區寶翠園男子墮樓亡　壓傷保安員
【3+4檢疫】今日起縮短至「3+4」檢疫　陸頌雄：有僱主拒黃碼員工上班應照出糧
今日 10:09
【3+4檢疫】今日起縮短至「3+4」檢疫　陸頌雄：有僱主拒黃碼員工上班應照出糧

你可能感興趣

【天氣不穩】黃色暴雨警告信號生效　廣泛地區錄得超過30毫米雨量
今日 08:53
【天氣不穩】黃色暴雨警告信號生效　廣泛地區錄得超過30毫米雨量
【珍惜生命】西區寶翠園男子墮樓亡　壓傷保安員
今日 09:15
【珍惜生命】西區寶翠園男子墮樓亡　壓傷保安員
【3+4檢疫】今日起縮短至「3+4」檢疫　陸頌雄：有僱主拒黃碼員工上班應照出糧
今日 10:09
【3+4檢疫】今日起縮短至「3+4」檢疫　陸頌雄：有僱主拒黃碼員工上班應照出糧
彩虹 天氣 彩虹 天文台 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【脫毛風險】日本女優脫毛手術失敗　全身嚴重燒傷滿布驚心疤痕
12:10 2022/08/11
【脫毛風險】日本女優脫毛手術失敗　全身嚴重燒傷滿布驚心疤痕
【新聞之花】陳嘉欣劉晉安已入紙結婚　曾拍住上報新聞愛情花開結果
10:33 2022/08/11
【新聞之花】陳嘉欣劉晉安已入紙結婚　曾拍住上報新聞愛情花開結果
【娛圈喜事】走出陰霾入紙娶拍拖2年女友　李泳豪開腔講楊思琦：已經放低咗
11:42 2022/08/11
【娛圈喜事】走出陰霾入紙娶拍拖2年女友　李泳豪開腔講楊思琦：已經放低咗