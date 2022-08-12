【特殊現象】驟晴驟雨天氣有機會見到彩虹　天文台解釋如何形成雙彩虹

▲ （天文台fb）

本港最近天氣不穩定，網民在社交平台分享雙彩虹美麗景色。天文台表示，下雨後間中又出現太陽，驟晴驟雨的天氣就有機會見到彩虹，彩虹上面的每一種顏色都源自不同水滴組合，當陽光經過水滴時，光線經過一次反射會形成彩虹。若果經過兩次反射，就會出現雙彩虹，亦都叫做「霓」。

天文台在社交平台解釋，當陽光經過水滴時，它會被折射、反射後再折射出來。在水滴內經過一次反射的光線，便形成常見的彩虹（主虹）。若光線在水滴內進行了兩次反射，便會產生第二道彩虹（霓）。

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責任編輯：余思嵐