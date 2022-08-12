【鬼壓床】港男每晚瞓覺「被鬼壓」軀靈不果 求診一招從此告別「鬼壓床」

▲ 「畀鬼壓亅 其實可能是進入了一種睡眠癱瘓狀態。

你有冇試過瞓瞓下覺好似被壓住？頭腦清醒四肢無法動彈.. 同時聽到怪聲音? 回復知覺嘅時候感覺又緊張又擔心又恐懼， 甚至擔心是否之前「細路仔唔識世界亅得罪了某些靈界朋友。

先不用心驚驚， 雖然宇宙之大無奇不有 ，但其實「畀鬼壓亅是可以用科學去解釋得到。

「畀鬼壓亅 其實可能是進入了一種睡眠癱瘓狀態(Sleep Paralysus)， 簡單來說就是你大腦開始清醒，但身體四肢肌肉卻仍然在沉睡。筆者曾經有一位朋友求助，他說每一晚都「畀鬼壓」，令到每個晚上都擔驚受怕驚醒， 曾經邀請神父灑聖水、家人甚至花了數萬元請不同宗教的驅魔人回來都沒有效果，後來身邊有朋友勸喻試一試心理治療或醫生才輾轉找到筆者。

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其實睡眠癱瘓有機會從生活壓力丶藥物丶 睡眠休息而引發。

這位朋友當時是一位創業者，每一日都為到自己的生意奔波勞碌，其實壓力早已「爆煲亅，所以最後透過心理輔導釋放了他平時的工作壓力， 這朋友已經沒有再出現睡眠癱瘓症狀。

所以如果你正遇到「畀鬼壓」這個狀態你可以：

1. 明白到你會很驚恐，但請儘量保持自然呼吸。

2. 切勿用力掙扎， 因為用力掙扎無法喚醒肌肉，你只會越發恐懼。

雖然很多人說可以「掙扎」成功，但其實用力掙扎並不會使你脫離狀態，反而會讓你將這恐怖經歷記得更加清楚。

反而保持自然呼吸， 你大腦同埋身體會較容易連接讓你清醒過來。

要預防再次「畀鬼壓」 ，重點是改善自己的生活習慣開始，發生得越來越頻繁就需要及早求醫。

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