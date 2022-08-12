擁抱數碼學習潮流   Samsung開學優惠助師生做好準備

數碼生活已經深入人們的生活細節，每人每日都會接觸到不同的數碼產品或數碼服務。超過兩年的新冠肺炎疫情，更加速了學校老師透過數碼科技傳授知識，以及學生利用數碼科技學習，無形中令數碼科技在學校學習的重要性越來越高。Samsung明白老師和家長都希望學生體驗最優質的數碼學習，因此特意精選了多項產品設教育優惠，節省高達港幤2,000元 , 更可獲贈不同的時尚生活產品，如SmartTag、藍牙耳機、喇叭等，為老師和家長提供最理想的教學工具。



Galaxy Book2筆記型電腦系列 輕巧便攜 文書與創作同樣勝任

▲ Galaxy Book2系列纖薄輕巧，方便老師攜帶開會、出外或返家工作。

由入門版的Galaxy Book2，到最頂級的Galaxy Book2 Pro 360，整個Galaxy Book2系列均貫徹纖薄與型格特質，方便教職員攜帶返校或返家工作。以Galaxy Book2 Pro 360為例，屏幕採用了全高清AMOLED觸控屏，擁有120%色域空間，顯得更明亮，只要升級配合使用S Pen，更能隨時於屏幕上書寫、繪圖或同時應付多項工作。對於老師來說，網課期間能夠即時向學生展示筆記，有效提升授課效率，學生也能更容易吸收所學。



Galaxy Tab S8平板系列 特大屏幕 網課首選

▲ Galaxy Tab S8平板系列可配合外置鍵盤使用，再加上輕巧順滑的S Pen，師生上網課做筆記或繪圖同樣出色。

Galaxy Tab S8平板系列設有Tab S8、Tab S8+及Tab S8 Ultra一共3款型號，同時適合師生工作或學習。以Tab S8 Ultra為例，其14.6吋屏幕是Galaxy Tab S 歷史上最大的顯示屏，屏幕刷新率高達120Hz，畫面流暢得令人難以置信，再配合5G網絡制式支援，不論是老師用作工作視像會議，還是學生在家上網課，再也不用擔心畫面間歇停頓，全面提升工作或學習體驗。



Galaxy生態圈 無縫串連 發揮相互優點

▲ Galaxy S22與Galaxy Book2 Pro 360，以及Galaxy S22與Galaxy Tab S8 Ultra之間，只要利用Quick Share功能，便可以互相分享檔案、相片及文件。

要極致發揮數碼產品的功能，便是把各項產品的功能連結起來，使1+1大於2。同時使用Galaxy Book2 Pro 360和Galaxy S22，利用前者抄寫筆記後，就可以透過Galaxy裝置間的Quick Share功能，以無線方式分享檔案、相片及文件，這樣就能確保資料能準確傳送至每個目標使用者手上。



Galaxy Tab S8 Ultra擁有Second Screen功能，為用家的Windows作業系統增加額外屏幕。



此外，用家可在Galaxy Book2 Pro 360、Galaxy S22以至Galaxy Watch4等不同的Galaxy設備之間，無間斷使用應用程式，例如Samsung Notes、Copy and Paste等，輕鬆在短時間內處理多項工作。

▲ 將手機應用程式加入Galaxy Book2 Pro 360。「連接至Windows」提供裝置間的無縫體驗，帶來極致便利，你可在Galaxy手機上使用「最近的應用程式」並在電腦上開啟你剛從手機享受的內容。

為了方便老師教學工作以及學生學習，「連結至Windows」功能（Link to Windows）能助用戶無縫連接Galaxy生態圈。舉個例，如果老師在準備開會文件或備課期間，希望把smartphone上的相片複製至laptop上的MS Word文件圖像，或者學生在網課期間把tablet上的文字、相片或影片，傳送至smartphone方便隨時查看，只需要利用Link to Windows，把Galaxy S22系列智能手機與Galaxy Book2系列或Galaxy Tab S8 Ultra系列連結起來，令各個裝置能夠同步並雙向傳送檔案資料，不論老師或學生都可以迅速把握每個工作或學習重點。

▲ Galaxy Watch 4與Galaxy S22之間同樣做到資訊同步化，佩戴Galaxy Watch 4做運動，心跳、步數等運動數據能即時傳送至Galaxy S22，方便用家記錄和參考，緊貼自己的健康狀況。

▲ 用教育優惠買Galaxy S22, S22+ 或 S21FE, 更送Galaxy SmartTag, SmartTag是藍牙追蹤器，可連接附近不同Galaxy裝置，利用定位功能尋找失物。

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由即日起至今年9月30日，合資格的學生和教職員需要使用香港認可學校以.edu.hk結尾的電郵地址註冊Samsung教育商店及Samsung賬戶方能購買。除了平板電腦及個人電腦產品，是次優惠亦包括智能電話、穿戴式裝置以及顯示器等，仲可以享有免費送貨、彈性免息分期及trade-in服務, 使用恒生信用卡結帳，更可享額外高達$2,000 Cash Dollars, 萬勿錯過。詳情請瀏覽：https://bit.ly/3Qm8fUW



（特約）