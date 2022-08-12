【求職陷阱】追蹤IG專頁讚貼文賺佣　45歲男技術員失38萬元

▲ (警方圖片)

警方今日（12日）表示，日前一名45歲外藉男技術員收到「白撞」WhatsApp訊息，聲稱招聘推廣員以提升Instagram 二手奢侈品商家銷量，可賺15%至30%佣金。騙徒聲稱「賺錢」三步曲，包括把本金存入聘方銀行戶口、追蹤指定Instagram專頁，並「讚好」貼文及把截圖發送給聘方，男子不需要登入任何網站、把貨品放入購物車或結帳。他先後分兩次完成多個「任務」，順利賺取共750元佣金。

但那個Instagram 帳戶的貼文是四年前建立，本金需要存入個人名義銀行戶口（而非公司戶口）。可是，男子仍然充滿信心，一日內把38萬元分7次存入對方不同銀行戶口。對方隨即以不同藉口拒絕退還本金和分佣，隨後亦失去聯絡。騙徒為博取市民信任，不惜以數百元作餌，引誘「大魚」上釣。

警方指，過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案有回升跡象，仍然存在的假網站數目仍有21個。

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責任編輯：余思嵐