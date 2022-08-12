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【親子好去處】全港首個樂高親子跑步活動　可獲獨家T恤紀念品【內附報名連結】

休閒消費 12:08 2022/08/12

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樂高即將於11月舉行香港首個樂高跑步活動「樂高90週年玩樂跑」，粉絲不能錯過！（相片來源：LEGO提供）

大小朋友均鍾情的樂高（LEGO），今年為慶祝樂高品牌成立90週年，以「香港周圍玩創啲」的精神，即將於11月舉行香港首個跑步創意活動——「樂高90週年玩樂跑」，粉絲一定要參與！ 

各地均有活動慶祝樂高90週年，香港的樂高90週年玩樂跑即將於於11月舉行。（相片來源：LEGO提供）

最新影片：

活動將於11月5至6日一連兩日，於西九文化區戶外場地舉行，為一眾樂高迷、家庭及運動愛好者帶來3種不同運動項目，「全速跑」活動分2公里、3公里及5公里個人組別，適合8歲或以上人士參與，於指定路線及時間完成活動後，可獲全速跑限定禮品包。

「玩樂跑」則是親子首選，路線上設置4個「玩樂站」，參加者可以跑住玩樂高，分別設1公里及3公里的個人及家庭/朋友組。

活動為慶祝樂高踏入90週年，設有2公里、3公里及5公里3種不同動樂體驗。（相片來源：LEGO提供）

而一家大細都啱玩的「歡樂陣」，將戶外定向元素融入樂高拼砌活動 – 包括「暈陀陀障礙賽」及「攀登樂高牆」等，更會設置不同趣怪打卡位及其他鬥智鬥力的樂高遊戲體驗，另有AR任務挑戰，3歲以上小朋友即可參加，參加者可得到此組別限定之摺疊帳蓬乙個。

「歡樂陣」有「暈陀陀障礙賽」及「攀登樂高牆」等遊樂設施，最適合親子同玩。（相片來源：LEGO提供）

完成「全速跑」和「玩樂跑」的參加者均可獲得紀念獎牌，設計加入香港特色元素及地標，全球獨有除了親手砌出整個獎牌，亦可把個人化的樂高人仔砌於中央位置，成為你的專屬樂高紀念獎牌。

「全速跑」和「玩樂跑」的參加者亦可獲得印上樂高90週年圖案的adidas T恤，別具紀念價值。

完成「全速跑」和「玩樂跑」的參加者均可獲得香港獨家紀念獎牌。（相片來源：LEGO提供）

參加者可獲得印上樂高90週年圖案的別注版adidas T恤，為珍貴的非賣品。（相片來源：LEGO提供）

樂高90週年玩樂跑

日期：11月5至6日

時間：8am至5:30pm

地點：西九文化區戶外場地

報名費：「全速跑」「玩樂跑」及個人組：$480、「玩樂跑」家庭／朋友組二人行：$880、「歡樂陣」個人組：$300、「歡樂陣」家庭／朋友組二人行報名費：$530

報名日期：即日開始至額滿

報名專頁：legoplayfulrun.sportsoho.com/zh-hant

查詢電話：2117 1650

記者：張頌婷

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