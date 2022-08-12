【打擊罪行】荃灣公屋單位檢值約15萬疑毒品及藏違禁武器　33歲男子被捕

▲ 警方荃灣區偵獲一個公屋毒品倉庫。(曾秋文攝)

警方今日（12日）表示，荃灣公屋單位搜出市值約15萬懷疑毒品、大量毒品包裝工具及一批武器，遂以販運危險藥物、管有工具可作吸食用途、管有攻擊性武器及藏有違禁武器等罪名拘捕一名33歲男子，有黑社會背景。

荃灣行動主任總督察周正孜表示，過去兩星期根據線報鎖定一名目標男子，相信他在荃灣進行販毒活動 ，利用葵涌一個公共屋邨單位作為毒品儲存倉和包裝中心，將包裝好的毒品，頻繁地利用的士交予其他拆家。

荃灣特別職務隊第二隊人員調查後，在昨日凌晨展開反毒品行動，突擊搜查涉案公屋單位，搜出70克霹靂可卡因、60克冰毒、145粒搖頭丸和少量大麻，另有大量毒品包裝和吸食工具。 在單位內亦搜出開山刀、蝴蝶刀、軍刀和伸縮棍等武器。他涉嫌販毒、管有工具可作吸食用途、藏有攻擊性武器、藏有違禁武器及阻礙警務人員執行職務等罪名被扣查。

▲ 警方荃灣區偵獲一個公屋毒品倉庫。(曾秋文攝)

▲ 警方荃灣區偵獲一個公屋毒品倉庫。(曾秋文攝)

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記者：曾秋文