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【香港新市容】政府展開為期3個月「打擊衞生黑點」行動　新設夜間滅鼠隊

社會 12:00 2022/08/12

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政府展開為期3個月「打擊衞生黑點」行動，新設夜間滅鼠隊。（陳梓蔚攝）

政務司副司長卓永興領導的「地區事項統籌工作組」，今日（12日）宣布展開為期3個月的「打擊衞生黑點」計劃，處理非法棄置垃圾、冷氣機滴水、鼠患、阻塞街道等衞生問題。

政務司副司長卓永興今日與多個部門首長召開記者會，卓永興表示，環境衛生工作面廣量大，易權責不清，影響市民觀感，所以今年會有2階段聯合工作，包括8月14日起，展開為期3個月的「打擊衞生黑點」計劃。另外，10月會展開「改善市容」行動，詳情適時公布。

食物環境衞生署署長楊碧筠表示，已增設夜間防止鼠患隊，在晚間於鼠患黑點放置大量滅鼠器，再於日間收回。

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記者：陳梓蔚

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