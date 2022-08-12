【白色強人II】蘇怡救人受傷被迫人工流產　唐詩詠讚馬國明照顧拍檔：同佢做戲冇顧忌

▲ 《白色強人II》裡的「蘇唐CP」最終要分開。

TVB劇集《白色強人II》正在熱播，近日的劇情更講到唐明 ( 馬國明飾 )跟蘇怡 ( 唐詩詠 ) 的感情出現暗湧！

事緣蘇怡於救援期間遇嚴重意外，導致胎兒不保，於今晚（8月12日）播出的《白色強人2》裡，蘇怡向唐明提出分手，怪責唐明為救她而放棄BB，唐明醫生陷入「雙失」悲痛。

▲ 蘇怡拯救傷者。

樂極生悲

昨晚 ( 8月11日）的《白色強人II》劇情講述平安夜那晚，可是樂極生悲，酒吧街發生人踩人慘劇，於是蘇怡、Vincent ( 陳豪飾 )等趕往拯救。

另一邊廂，唐明收到蘇怡早上的留言，知悉快做爸爸的他開心得手舞足蹈，但在現場救援的蘇怡卻發生嚴重意外，右肺葉被插入鋼筋。

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蘇怡被送往醫院後，唐明道出她懷有身孕，要先進行人工流產才可再動手術，她於手術前叮嚀唐明要保住胎兒，當時唐明許諾：「是有點麻煩，不過BB爸爸是唐明，你兩個一定無事。」

可惜，最終蘇怡要接受人工流產手術，唐明傷心非常。

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唐詩詠演技獲肯定

網民紛紛紛留言大讚詩詠與馬明更被指有進步，當中包括：「馬國明喊到我想喊」、「陳豪演得好好」、「唐詩詠在蘭桂坊做得好好」、「唐詩詠中招呢吓做得幾好」、「超水準演出」

當中蘇怡被鐵枝插中一幕，詩詠在短短十數秒鏡頭下，憑藉一個眼眶滿是淚水的茫然狀態，及不斷抖動的身體，充份表現了虛弱、強裝鎮定、恐懼及將一切交給拍檔Vincent等4個不同狀態。

談到相關場口，詩詠笑言最難忘是要在「插著鐵枝」的狀態，聽陳豪與工作人員反覆商量「營救蘇怡方案」，詩詠又大讚阿Mo是好對手：「我同佢第一日開工已經唔使Warm up，有時我突然加咗啲嘢，佢都會接到。」

默契十足

另外，蘇怡躺在手術床上與唐明對話一幕亦相當感人，已多次與馬明合作的詩詠，亦笑言與對方默契十足：「人生遇到咁嘅對手真係好難得，佢應該係我人生中No.1 有默契，同佢做戲冇顧忌、亦非常放心。」

詩詠笑指躺在手術床上拍戲並不好受，笑言可一不可再：「張手術床好難瞓，我個頭要喺上面，但個身就要斜落去讓個位畀個假人，嗰個角度真係好唔容易，我唔記得自己瞓咗幾耐，但就一直好想去廁所，但又要忍住，因為一起身個過程好複雜，又要搵人扶我又要搬開啲嘢，但捽之我都係忍唔住要去。」

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蘇怡提出分手

至於將在今晚（8月12日）播出的第15集，講述唐明忍著悲痛為蘇怡開刀，腦海更浮起兩人初相識的點滴，蘇怡手術後，唐明一直沒進病房替她檢查，刻意迥避她，而蘇怡也沒有要求見唐明。

其後蘇怡從葉晴口中知道唐明沒離開過醫院，主動致電唐明要求見面。

蘇怡勸唐明好好回家休息之外，更向她提出分手，她說：「我地做番朋友，作為醫生我不可怪你這決定，但作為媽咪，我肚裡的BB佢爸爸選擇放棄，我不可以當沒事發生過。」

另外，蘇怡更告訴唐明8年前離婚原因。

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