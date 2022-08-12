【下午茶2022】人均$199起歎自助餐+遊船河歎點心　即睇10大酒店及餐廳下午茶合集【附優惠】

▲ 一文睇清10大酒店及餐廳下午茶介紹。

炎炎夏日，一邊歎下午茶，一邊與朋友閒聊，的確是消暑好選擇。TOPick為你精選10大高質餐廳及酒店下午茶推介，大家今個週末就好好享受悠閒的午後時光。

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1. The Food Gallery「亞洲主題自助午餐」

▲ 亞洲主題自助午餐設有一系列環球凍海鮮。(圖片由品牌提供)

薈萃一系列環球凍海鮮，大家於入座時可享冰鎮海鮮一客，包括即開生蠔、瑞典小龍蝦、冰島翡翠海螺等。另有日式壽司及刺身、泰式即製沙律吧、中西式湯品、切肉專櫃等。更設有亞洲風味佳餚，如泰式菜式、印度菜式、傳統粤式蒸點心等。甜點方面，更有朱古力噴泉、新鮮焗製的葡撻、焦糖燉蛋、Haägen-Dazs雪糕等。

另外，增設兒童自助餐飲專區，以繽紛多彩的佈置，配上一系列賣相可愛及造型精緻的輕食如自家製冬甩及迷你薄餅等，讓大家盡情打卡，同享親子用餐時光。

價錢：成人HKD388起，小童HKD268起，長者HKD288起。【按此預訂座位可即享88折優惠】

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂樓層

了解更多：致電2132 7898/ 按此

2. 美利酒店「紳士下午茶」

▲ 美利酒店「紳士下午茶」。(圖片由品牌提供)

Murray Lane「紳士下午茶」將精緻小巧的茶點換成份量十足的即製美食，當中包括蘇格蘭夾心蛋、約克郡布甸、煙熏三文魚慕斯、英式鬆餅、牛小排脆批等。另外，大家亦可品嚐多款頂級芝士，包括史地頓芝士、煙熏伊迪阿扎巴爾芝士等。甜點選擇有魔鬼朱古力蛋糕、意大利芝士餅及藍莓批等。

價錢：兩位HKD 728

地址：香港美利酒店大堂Murray Lane

了解更多：致電3141 8888/電郵/酒店網站

3. 瑰麗酒店「點心下午茶」

▲ 瑰麗酒店「點心下午茶」。(圖片由品牌提供)

Holt’s Café推出精緻的點心下午茶，大家可從四款茶種中選擇心頭好，包括月光白、特級獅峰龍井、鳳凰蜜蘭熟香及九曲紅梅。再配上八款精緻港式點心及甜品，包括黑松露醬蝦餃、蟹籽燒賣、芝麻蝦多士、雪山和牛包、燕窩蛋撻等。

價錢：每位HK$580

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside 香港瑰麗酒店2樓Holt’s Café

了解更多: 致電3891 8732 /按此

4. 文華東方酒店「夏日下午茶」

▲ 文華東方酒店「夏日下午茶」 。(圖片由品牌提供)

快船廊Clipper Lounge 推出夏日下午茶，咸甜美點當中包括:5款三文治、香芒熱情果慕絲、1963文華芝士餅、檸檬藍莓羅勒蛋糕等，另有傳統鬆餅配上牛油忌廉及玫瑰花果醬，更有多款茶種及飲品可選。

價錢：兩位HKD 736起

地址：中環干諾道中5號文華東方酒店快船廊

了解更多：致電 2825 4007/按此

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5. 富豪香港酒店「香芒滋味下午茶」

帝廊推出香芒滋味下午茶，包括香芒鮮蝦雲吞伴芒果辣汁、香芒龍蝦多士、香芒牛油果龍蝦漬等，甜點包括香芒意大利奶凍、芒果熱情果芝士蛋糕、香芒朱古力慕絲等。另有英式鬆餅伴以奶油忌廉及清香果醬，隨餐奉送illy即磨咖啡或茶、更可免費升級至冰爽夏日特飲芒果茶或香芒橙凍茶。

價錢: 兩位HKD398

地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店帝廊

了解更多：致電2837 1748/按此

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6. 朗廷酒店「仲夏草莓下午茶」

以英國時令士多啤梨為題的仲夏草莓下午茶，甜點包括草莓泡芙伴白朱古力忌廉、草莓開心果卷等。鹹點有三文魚批伴煙燻三文魚醬、無花果醬鵝肝批等。

另有鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅，配以招牌車厘子果醬、玫瑰花瓣醬及德文郡奶油。大家更可獲贈自家製夏日草莓無酒精雞尾酒一杯。

價錢：兩位HKD698

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

了解更多：致電2132 7898/電郵/按此

7. 九龍香格里拉「芒果朱古力誘惑」

大堂酒廊以香甜芒果入饌甜點及鹹點，當中包括芒果柚子吉士撻、芒果茉莉奶凍伴柑橘醬、法國鵝肝凍多士配朱古力脆、大蝦他他芒果青檸三文治等。

價錢：兩位HKD658

地址：尖沙咀麼地道九龍香格里拉酒店64號大堂酒廊

了解更多: 致電2733 8740/按此

8. 港島香格里拉「果香盛夏」下午茶

▲ 港島香格里拉「果香盛夏」下午茶。(圖片由品牌提供)

行政總廚Uwe Opocensky及行政糕餅總廚Julien Gourmelon呈獻全新「盛夏果香」下午茶，以夏日鮮果入饌製作各式咸甜美點，包括檸檬茶蛋糕、杏脯開心果卷、無花果及意大利巴馬火腿迷你貝果等。

價錢: 兩位HKD718

地址：金鐘法院道港島香格里拉酒店大堂酒廊

了解更多: 致電2877 3838/按此

9. 張保仔下午茶航遊之旅

▲ 張保仔下午茶航遊之旅。(圖片由品牌提供)

登上傳統中式帆船張保仔號，享用二人下午茶，同時欣賞維港兩岸景色。當中包括: 黑松露蝦餃、黑椒和牛酥、歌劇蛋糕及意大利布袋芝士蛋糕等。

價錢: 兒童HKD100,成人HKD399

地址：張保仔

了解更多: 致電2116 8821 /按此

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10. Town 93「巴黎午後時光」

由法國米芝蓮3星餐廳Epicure及澳門Pierre Hermé Paris前甜點主廚為大家精心炮製「巴黎午後時光」下午茶二人套餐。九款鹹點及甜點，當中包含: 煙三文魚三文治、法式鵝肝醬甜玉米、黑松露火腿芝士吐司、迷你費南雪蛋糕及迷你檸檬撻等，並配以咖啡或茶，甚至特色啤酒、餐酒及香檳。

價錢：可於網上預約，兩位HK$538

地址：威靈頓街17-19號香港工商大廈1樓

了解更多：按此

(以上價格設加一服務費)

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責任編緝：張懿慧