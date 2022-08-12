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【公務員招聘】港府今公開招聘約2000名文書助理　須通過國安法測試

社會 12:10 2022/08/12

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（資料圖片）

公務員事務局今日（12日）宣布，按公務員條款招聘約2,000名文書助理，調派往各決策局及部門工作，負責一般辦公室支援、文書職務和提供前線服務。申請人可透過公務員事務局網站遞交申請，截止申請日期為8月25日。

文書助理只須完成中四學業或具備同等學歷便可投考，起薪點14,080元，頂薪點為24,670元。今年文書助理除了要通過技能測驗、面試及《基本法》測試外，亦要通過《港區國安法》測試，並在上述筆試中取得及格成績方會獲考慮聘用。

公務員事務局指，如申請人在申請職位時仍未曾參加《基本法及香港國安法》測試或未曾在測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試，申請人必須在測試中取得及格成績，方會獲考慮聘用。

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責任編輯：余思嵐

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