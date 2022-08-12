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【開學日】一田開學祭精選多款開學用品　護脊書包+舒服上學鞋迎新學期

休閒消費 13:56 2022/08/12

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新學期在即，家長和小朋友們預備好各樣上學裝備了嗎？由即日起至8月22日，一田準備了「一田開學祭」，搜羅了多款書桌文具、護脊書包、衣物裝備等優惠，更有不同學習配備及益智玩具，讓家長們為小朋友準備開學用品之餘，亦可以紓緩學習時的緊張，與小朋友一起以輕鬆心情迎接新學期的挑戰！

護脊書包減輕背部壓力

小朋友正值發育成長時期，書包的重量、設計和背負的姿勢都會對腰背肌肉及脊椎健康帶來不同影響。KAGS人體工學超輕護脊書包，重量只有650克，符合人體工學的設計讓小朋友背著書包時都可以挺直走路，保持良好的姿勢；配上防撥水高密度物料，可容納F4文件夾。

喜歡印有可愛公仔和圖案的，MoonRock護脊書包亦是不二之選！每個書包附有5個帶有魔術貼的圓形徽章及閃燈，小朋友可隨個人喜好在閃燈貼上不同徽章改變外型，趣味十足！

在功能上，背墊及腰墊改良為高密度海綿，讓小朋友背上後更加舒適，配上MoonRock專利設計的閃燈磁石提示胸扣，提示小朋友需要扣上書包上的胸扣及腰帶，從而達至減輕背部壓力和護脊的效果。

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舒適上學鞋透氣內衣褲

除了書包，一對擁有良好承托力的上學鞋亦對小朋友的腳部健康攸關重要。Kinghealth男女童裝黑皮鞋/運動鞋採用了納米科技處理，有效抗水抗污，同時良好的抗菌性能抑制細菌生長，做到除臭作用。加上優良承托力及高透氣度，讓小朋友可以每天舒適地穿著上學！

香港夏天天氣炎熱，小朋友在學校活動時容易出汗，雞仔嘜Express棉質童裝內衣/內褲系列100%棉質製造，手感柔軟而且吸汗透氣，能夠讓小朋友就算出汗都可以保持身體乾爽！

配備書桌學習用品

準備好書包衣物裝備，輔助學習的用品都不可或缺！想小朋友在家有足夠光線溫習，飛利浦護眼檯燈設有4段調光功能及旋轉燈頭，可依照不同環境光線調較照明效果，加上超廣角濾光片，雙光源背光設計，可減輕眼睛因長時間閱讀而造成的疲勞和不適。
 
記者：李越樺
 

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