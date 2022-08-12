【牙齒健康】用漱口水取代刷牙無效且傷牙　牙醫：一種成分每日用可致牙齒染色

▲ 用漱口水取代刷牙無效且傷牙，一種成分每日用可致牙齒染色。

不少人都有使用漱口水的習慣，以此幫助減輕口氣、預防蛀牙；甚至也有人懶得刷牙，便直接用漱口水清潔口腔。不過，有牙科醫生提醒，漱口水不能每天用，而且有成分更會導致牙齒染色。

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台灣牙科醫生柯佩伶在Instagram專頁發文，指出有關漱口水的常見使用謬誤。她表示，漱口水不能取代刷牙，因牙齒表面的牙菌斑、食物殘渣，需要透過牙刷、牙間刷、牙線等物理機械方式，才能好好去除。而漱口水的功用，只作為輔助加強，例如牙齦溝等物理清潔工具到達不了的地方，使用漱口水便可深入到這類微小縫隙，達到除菌效果。好比洗窗戶玻璃，若只用水沖，沒先用抹布去擦去污垢灰塵，是沒辦法清乾淨的。因此，漱口水必須是在牙齒已經清乾淨的前提下再使用，才能達到正確的加強效果。

含植物精油成份可每日使用

另外，柯醫生亦針對「每天使用漱口水是否可行」進行解答。她表示，漱口水能否每天用，要視漱口水的成份而定。以「植物精油成份」為主的漱口水，就可以每天使用。例如李施德霖漱口水，其除菌力來自四種植物精油，成份溫和，可以每天於徹底潔牙後使用，加強口腔清潔。而根據李施德霖漱口水的臨床實驗文獻，其產品可以達到99%除菌，對口腔內大多數菌叢有效，成份也不會影響口腔菌叢。

柯醫生建議，使用李施德霖漱口水，若是口腔有傷口的情況下，建議使用其不含酒精的款式，避免刺激粘膜。不含酒精的款式，除菌力來自植物精油，溫和卻一樣有效果。

相反，含有「CHX氯己定」等成份的漱口水，則不適合天天使用，因可能會造成牙齒染色。

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責任編輯：羅嘉欣