【鬼節禁忌】農曆七月鬼門關大開　8大禁忌要注意不要靠牆行晚上勿晾衫

農曆七月盂蘭節「鬼門關」大開，大家提到盂蘭節，總是聯想到冤魂，在香港民間，流傳了不少農曆七月禁忌，大家又知多少？TOPick整合了8大常見禁忌，所謂「寧可信其有」，大家不妨參考。

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1. 不可靠牆行

傳聞鬼喜歡沿着牆走，所以在盂蘭節期間，盡量避免靠着牆走。事實大多的牆都很少清潔打掃，特別是街上，藏污納垢，名副其實「有污糟嘢」。所以莫說在盂蘭節，平時也不要太靠近牆行。

2. 不要隨地執錢

燒街衣時，有些人會在路邊撒碎銀，意思是給鬼差作路費。故此，長輩叮囑不要拾路邊錢。但路不拾遺，不要亂在街上拿東西回家，在法律上、在衛生上，一年365天也是要緊記的。

3. 避免嬉水

農曆七月時，長輩都告誡不要玩水，被小心水鬼找替身。事實農曆七月十四已是秋天，玩水易著涼。況且在古時沒救生員，玩水遇意外，確沒人施救，所以長輩告誡子弟小心玩水，是有道理。

4. 避免買屋、買車或是搬遷

農曆七月，中國人傳統多人選擇不在此月份買賣樓宇及入伙，擔心不吉利，甚至招來「鬼室友」。不過現時香港樓貴，連凶宅都有承接力，如過去的周末，荃灣開售中的新樓盤依然銷情理想，可見香港人不怕鬼神，只怕屋貴。

5. 晚上勿晾衫

半夜不宜在晾衫，有指半濕衣物有水氣，易被陰界靈體附在衣物上。事實晚上晾衫，如果萬一半晚睡著時下大雨，趕不切收衫。

另西洋玄學研究員Miu Miu曾在《晴報》撰文，邀請玄學家司徒法基解謎農曆七月小朋友禁忌。

6. 有人叫名別回頭

如在一些較靜的地方，忽然有人叫你或小朋友的名字，千萬不要回應，宜馬上離開並到人多地方。因為鬼魂要和人接觸，「叫名字」是其中一個令雙方有交感的方法，你回應了它等同將大家的「天綫」接上，它便有可能會干擾你的情緒及思想，即是坊間所謂的「中邪」，小心為上。

7：燒街衣時請迴避

由於這些地方是祭祀鬼魂，大人也應該避忌，何況是小朋友呢？相傳在燒街衣時，很多遊魂會來爭奪供品，這些情況很易有「邪風」，再加上化寶時釋放出來的物質及氣味對小朋友的健康有害，不論是否七月節，遇上這情況還是避之則吉。

8：夜遊不經僻靜地

小朋友的身體陽氣未必如成人般強，故會較易受邪氣和病氣影響。但以現今生活習慣來說，不去夜街幾乎是不可能。所以，若不能避免外出，小朋友應特別避開荒山野嶺、郊外、山邊或人氣不夠的地方。這些地方人氣少，即使日間遊人多，也無法聚氣；再者這些地方多是靈界存在之地，最好可免則免。

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責任編輯：羅嘉欣