【生命鬥士】12歲血癌男童三度復發命懸一線　家人眾籌盼赴海外接受新療法︰和時間競賽

▲ 12歲麥韶洋患罕見血癌，家人眾籌，盼讓兒子赴海外接受新療法續命。

本港12歲男童麥韶洋患上罕見血癌，三度復發，現時病情告急，媽媽心痛表示「韶洋的生命正在和時間競賽中」。即使本港醫生曾提議採用紓緩治療，韶洋及爸媽也不想放棄，希望可赴新加坡或上海接受新療法，可是醫療開支龐大，一家難以負擔，盼有心人可以支持眾籌，讓韶洋的生命現曙光。

▲ 12歲麥韶洋患罕見血癌「T細胞急性淋巴白血病」。（受訪者提供）

三度復發錯過骨髓移植

12歲麥韶洋（Isaac）患罕見血癌「T細胞急性淋巴白血病」，2019年病發至今病情反覆，更三度復發。媽媽Katherine接受TOPick訪問表示，韶洋的癌細胞很惡，第一次復發在去年11月，存活率由約80%降至一半，當時急尋骨髓。然而，之後正當準備做骨髓移植之時，韶洋患新冠肺炎並復發，影響脊椎中樞神經，影響下肢，一度不能行路及出現失禁，耽誤原先已訂的治療。

至本年5、6、7月多次不停地惡化，屬第三度復發，於上月27日進行的骨髓抽驗報告結果，發現韶洋的骨髓內細胞繼續增生，無法接受骨髓移植手術，Katherine及丈夫大感氣餒，有感錯過了可換骨髓移植的最佳時機，韶洋的情況亦變得不樂觀。

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醫生一度提議紓緩治療

醫生提供了三個治療方案，當中提及到用紓緩治療，即不再去作進一步治療，讓患者維持現狀，減少痛楚至生命完結之時。另外提出繼續使用舊藥，但Katherine指出大家都知已用了任何可用的藥，此亦是不可行，而第三方案是前往新加坡或上海接受「嵌合抗原受體T細胞」（Chimeric antigen receptor T-cell，CAR-T細胞）免疫療法，需花費以數百萬元計，費用龐大。

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找心理學家協助

命懸一線，韶洋自知病況惡化，一度很擔心，Katherine亦表示她跟丈夫也不懂向兒子述說，已找了心理學家介入。

當然不想死，我們已戰鬥了一年多，現時其實大家都很洩氣……

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友人設捐款網站助眾籌

近期韶洋不斷往返家中及醫院，連日來更發惡夢驚醒，爸媽無比心痛。即使兒子的病況再差，只要有一線希望，麥氏一家也不欲放棄。本周三（10日），媽媽Katherine在社交平台發帖感謝各位好友熱心幫助患有末期「急性淋巴性白血病」的麥韶洋，由於免疫療法醫療開支龐大，要花費數百萬計，韶洋爸爸的朋友幫忙建立網上捐款的網站【按此】。媽媽在帖文中有轉發兒子的話語︰

我在香港兒童醫院接受血癌治療約一年半。不幸地，香港已經沒有合適化療藥物和標杷藥物醫療來控制我的癌細胞。我需要出國到另一個國家接受CAR-T治療。我需要大家的捐款來幫助我。謝謝！

帖文附有韶洋在醫院病床讀了一段英文交代眾籌的原因，說了自己的病況，不幸地本港未能作進一步治療，希望大家幫忙。從影片所見，韶洋一面憔悴、沒精打采，令人心痛。

盼盡快獲適切治療現曙光

兒子的病況危急，媽媽坦言「韶洋的生命正在和時間競賽中」，盼能夠在短時間內籌到CAT-T治療費用得以接受海外治療，讓兒子的生命得以延續。Katherine指出如赴新加坡，花費超過250萬，而赴上海，單是醫療費預計為逾100萬港元，治療時間最少要1個月，亦有朋友建議可考慮赴美國。

現時眾籌平台設150萬至300萬元為目標。Katherine坦言屬於基層家庭的他們有經濟壓力，她於2019年已辭去全職工作照顧兒子，家庭經濟壓力大。為了救兒，他們感謝各界善心人，至今已籌得約三分之一資金，獲熱心人士幫助，一家很感動。爸媽盼能盡快讓韶洋得到適切治療，生命現曙光。

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責任編輯︰顏紫燕