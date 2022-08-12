【東張西望】培正小學附屬大樓落成8年　學生被限制上高層使用率低︰好神秘

▲ 香港培正小學旁邊一座15層高的新建大樓，好多家長學生都話未去過！

香港培正小學旁邊有一座新建大樓，在舊區樓宇包圍下非常突出，不過大樓由興建至今一直引起熱議，TVB節目《東張西望》日前一集探討了大樓用途，並訪問了校友、家長及學生，不少學生對大樓認知不多，從未使用過。

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小學生不得於24米高以上樓層活動

《東張西望》指該幢大樓坐落九龍窩打老道，為香港培正小學的附屬大樓，樓高15層。不過，根據現今教育規例，基於保障小學生的安全及消防安全要求，小學生不可於高過地面24米的樓層進行活動，即相等於7至8層左右，那為何要屬於小學的大樓要興建到15層高？

▲ 新大樓在舊區樓宇包圍下非常突出。（影片截圖）

節目訪問了不少街坊和家長學生，對該幢大樓幾乎一無所知，有同學甚至表示從未去過，更形容：「呢座大樓好神秘」。根據培正小學網頁介紹，該幢大樓是學校的K座，低層主要為禮堂、籃球場、體育館等，而8樓以上高層則為演講廳、多用途活動室、音樂室、教員室及教員休息室等。

大樓於2006年興建，2014年落成。節目就大樓高度、學生使用權限等向教育局了解，並訪問了當年有份參與捐款興建的校友羅先生。他指這大樓獲有很多校友捐款而建，一心想惠及師弟妹，所以一呼百應集資，有校友甚至捐出千萬元以上，把原本只有一層的軍營式舊禮堂拆卸而改建。

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校友發現變高樓 書院擬遷入

不過在施工期間，有校友發現不對勁，建築費由一億升到二億多，過程中有很多阻滯，其後更發現大樓圖則由8樓改成15樓，校友更發現大樓名稱竟然變成培正專業書院。

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有校長提供一張2010年培正專業書院籌款單張，清楚寫明校舍將落戶K座大樓的8至15樓，但很多校友從未聽過這間書院，也不屬於培正正校，有違當初興建的原意。因此有校友向母校查詢，各地校友更聯署反對，最後獲得母校回覆，大樓使用優先權會歸小學。

校方經與辦學團體商議後，辦學團體同意培正專業書院將不會於2014/2015年度遷入大樓，而培正小學將對大樓繼續維持其管理及控制權。

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使用率回升 學生上課外活動

再過幾個月，校方再出聲明指，決定把大樓的管理及使用權全歸小學。去年7月，辦學團體還將書院改名成「香港浸信會聯會專業書院」，棄用「培正」二字，撇清跟這間名校的關係。該大樓使用率近期已經回升，有學生表示自己曾在K座大樓上課外活動。

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責任編輯︰王明芳