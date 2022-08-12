【冒牌物品】汽車零件店鋪檢值約5萬元疑冒牌汽車輪圈　海關拘捕2人

▲ （海關提供）

海關昨日（11日）採取執法行動打擊售賣冒牌汽車輪圈，在一間汽車零件店鋪檢獲42個懷疑冒牌汽車輪圈，估計市值約5萬元，拘捕2人。



海關早前接獲舉報，指有人透過網上平台售賣懷疑冒牌汽車輪圈。初步調查發現，有賣家在社交平台開設專頁，售賣懷疑冒牌汽車輪圈。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員昨日突擊搜查一間位於新田的汽車零件店鋪，並檢獲該批懷疑冒牌物品。拘捕一名52歲男售貨員和一名34歲女售貨員。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。



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責任編輯：余思嵐