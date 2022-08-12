【新紮小生】自爆對女星動情惟追求失敗 　丁子朗恨跟古天樂演BL劇

丁子朗（Karl）為林柏希主持的網上平台節目《月傾會》擔任嘉賓。2016年參選港男入行的丁子朗，竟然自覺不靚仔，參選港男前在加拿大讀書的他，當時是一個四眼宅男薯仔。

「我以前真係好平凡，戴眼鏡好薯仔，的確佢（TVB）簽我返嚟都話唔好睇，純粹貪我個樣夠親切，似隔離師奶個仔！」

入行6年，丁子朗於工作上也經歷過挫敗，他分享其一經歷：「我同阿姐（汪明荃）做一廠司儀，係做一個粵劇頒獎禮，我不斷NG，啲writer話丁子朗再讀過，全場一廠觀眾、阿姐、評判，所有人等我NG，全世界望住我，我已經出晒汗唔知點算，好大挫敗感，我直頭諗緊我係咪啱做司儀，但係阿姐好好，佢話你唔得我幫你講埋佢啦，我真係喊出嚟！」

說到目標，丁子朗希望成為獲觀眾認同的男一，更大爆曾為《尚氣》試鏡，他說：「其實唔同範疇都想試下，《尚氣》我之前都cast過㗎！我最後睇返Simu Liu（劉思慕）個訪問，佢講返佢cast嗰段戲，段對白係exactly我講過，原來我同佢cast嘅一模一樣！嗰陣時喺美國啦、北京上海香港都有搵人去cast，1000個搵一個去！」

講到愛情生活，25歲丁子朗話由18歲初戀開始，至今拍過三次拖，佢話自己唔算係一個稱職男友，他說：「我比較prefer圈外人，因為我覺得圈內人成日大家都知道大家啲通告，好似冇乜privacy，哈哈哈！」至於緋聞女友林宣妤，佢就話：「都係一個好朋友嘅階段，大家都係好好認識嘅！」

▲ 大學時代的丁子朗。

再問丁丁，有否曾經心儀過圈中女星？丁子朗坦白認：「拍劇時候，長期相處實會有一啲感情出現嘅！（邊套劇？）邊套就你自己諗啦，拍劇對象啦！」

可惜最後也追求不到對方，他說：「拍完就真係冇，都冇話點耍嘅，可能真係text message冇咁密呀，會疏啲！我都好進取㗎啦⋯⋯都明白嘅，即係唔使講到咁白！」

至於有冇女藝人曾經主動投懷送抱？「嘩，哈哈哈，都係約行下街食下飯咁樣囉，比識朋友更加進取，咁又感覺到嘅，具體啲又真係未去到拋胸露髀咁樣出嚟，但係都會無無聊聊搲啲水嚟吹下！」

成日晒肌，深得同志歡心的丁丁，坦言話收過不少裸照！「好多謝大家鍾意我支持我，但係我都勸喻大家，唔好將自己嘅nudity send俾人啦，珍惜自己身體！」

▲ 丁子朗恨跟古仔演BL劇。

問到如果開拍BL劇，想搵邊個做對手？丁子朗好快有答案，「古天樂囉，《大叔的愛》咁樣，哈哈哈，古天樂都真係幾好呀，佢由後生靚到依家，青靚白淨又係靚仔，到依家古銅色皮膚又係靚仔，真係冇得輸！我都想做佢咁樣，我希望自己第時老咗之後都可以，唔係，係年紀大咗少少之後，都可以成為古天樂！」

最後問丁子朗，對於好兄弟余德丞離巢無綫，戥佢開心？定係覺得少隻香爐少隻鬼？「我覺得係正，但係唔會少隻香爐少隻鬼！正嘅原因，係我好戥佢開心，因為我知道佢係好想睇呢個世界，大家都見到佢嘅發展係非常之好！」

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