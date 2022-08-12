【活體祭祀】涉光僱動物祭祀作改善感情關係　兩女顧客認罪判120小時服務令

▲ 涉光僱動物祭祀作改善感情關係，兩女顧客認罪判120小時服務令。（資料圖片）

2名年輕女子為解決感情問題，涉光顧自稱巫師的男大專生，以動物「活體祭祀」儀式改善兩性關係，過程中有兔子及老鼠被殺害。二人早前各承認1項串謀殘酷對待動物罪，今（12日）於西九龍裁判法院各被判120小時社會服務令。

被告為郭昀晞（29 歲，售貨員）及劉詠琪（32 歲，美容師），被控與唐綽謙串謀殘酷對待動物。唐早前承認2項殘酷對待動物罪、1項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物罪，被判入更生中心。

代表律師求情指，郭前年因感情和工作問題患重性抑鬱症，醫生認為她因此犯案。郭現感後悔，每月茹素10日，其重犯機會低。劉因與相識10年的男友分手，故希望轉運，她現已吸取很大教訓。報告分別建議郭和劉接受社會服務令。

裁判官香淑嫻判刑指，相信本案為單一事件，不符兩被告過往的性格。兩人知道犯下大錯，相信她們重犯機會不高，遂判處兩人120小時社會服務令。

案情指，唐在Instagram經營以動物作祭祀，以增進兩性關係的生意。有支持動物權益的男子發現專頁後假意交易相約會面，放蛇警員當日拘捕應約的唐綽謙，並當場搜出活兔、活鼠和利刀。

唐的電話WhatsApp 紀錄顯示，郭於8月初接觸唐，並先後給予唐逾5萬元，要求透過儀式使他人分手，唐隨後傳送血淋淋的相片予郭。郭在警誡下稱，曾找唐進行2次儀式，但她未有出席，不知道是否有動物被殺。

劉亦於8月初向唐查問及儀式收費，並將自己與另1名男子的相片傳送予唐，唐亦將血淋淋的老鼠照片傳送予劉。警誡下劉指，希望透過儀式與男友復合，並曾支付約1.2萬元予唐，但否認對儀式知情。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣