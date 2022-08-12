【照顧者辛酸】港男為照顧長期病母靠綜援維生　新工超公屋入息上限$600憂無屋住

▲ 港男為照顧長期病母靠綜援維生，新工作的薪水超公屋入息上限$600，令他憂心無屋住。

照顧者長期受壓非常人能理解，而即使卸下照顧者的身份，仍有其他問題困擾。最近一名男網民在網上發文，指自己與母親共住一個公屋單位，為照顧長期病患的媽媽而無法上班，一直靠綜援維生。直到上月媽媽離世，事主重返社會工作，奈何新工月薪，卻比公屋入息上限多出600元，令事主憂心或無法再住公屋。

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據Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」，一名男網民周三（10日）發帖，表示自己住在公屋，本身媽媽有長期病又不能行動。因要長期照顧媽媽，事主不能工作，只能以綜援維生。直到上月媽媽離世，社署終止援助，公屋變成一人單位，事主卻發現新工作的月薪超出了公屋入息上限：

入息上限是12900元，但我新工作月薪有13500。超過了上限。

事主表示，因為之前靠綜援維生，無法儲蓄，總資產是零。但就對超出入息上限感到憂心：

如今我超過入息上限，是不是不能住公屋了？剛剛才處理完母親的後事，我真的不知道怎麼辦？

帖文引來網民議論紛紛，不少網民為事主留言打氣加油，也有網民建議事主可尋求社工協助。但對於事主是否能住回原單位，網民卻有不同見解：

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責任編輯：羅嘉欣