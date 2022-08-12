【劍橋面試】會計師兒子讀IB過3關入劍橋　親揭兩個面試題目考應變創意

▲ 資深會計師黃福霖分享，兒子過3關考入劍橋大學。

入讀英國劍橋大學是不少莘莘學子的夢想，只是頂尖學府面試題目刁鑽，非單單以成績取勝。資深會計師黃福霖的兒子畢業於劍橋，眼見家長為子女鋪排升學路，當向升學顧問查詢時，對方大多講出學生應怎麼做，卻無人教家長如何做。他撰寫新書《另類家長劍橋學子》的其中一個目的，正是與同路的家長分享兒子海外升學經驗之談。

個人陳述首數百字最重要

黃福霖的兒子今年22歲，2018年底他考入劍橋大學塞爾文學院（Selwyn College）修讀土地經濟學（Land Economy），至去年畢業。英國採取聯校招生制，申請的學生需提交一篇上限為4,000字的個人陳述（Personal Statement）。黃福霖夫婦為了兒子海外升學，花了兩年時間研究入學資訊，他們在升學教育展中與海外學府的入學主任溝通，得知他們只花約20分鐘來看每一位學生的申請資料。

後來他們遇上一位即將退休的收生主管，對方說僅用3分鐘而已，因此個人陳述（Personal Statement）最初200至300字尤其重要。黃福霖表示，個人陳述寫得如大學論文予人造作之感，首數百字未能吸引收生主任，就無緣入讀了。兒子將12歲的「創業」經歷寫入劍橋的個人陳述，相信這次特別的經驗吸引校方注目。

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劍橋教授面試讃答得有趣

原本黃福霖的兒子最初沒有報讀英國劍橋，因為他一直心繫美國的大學，幸好後來趕及報讀劍橋。劍橋由31間學院組成，各自獨立運作，收生要求不一。黃福霖分享， 2017年12月兒子到劍橋面試當天，上午先來第一關，要在一個半小時內完成50條選擇題；下午接受教授面試，兒子的面試官退休前是劍橋的收生部主管，對方問了他4至5條題目，包括︰

你認為應否將亞馬遜森林的部分土地夷為平地，用作飼養牲畜以作快餐店的肉類供應？

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兒子自覺回答不好，主動要求重來，教授欣然答允，他可說順利過了第二關。來到最後一關，校方安排他以約20分鐘閱讀一篇經濟學文章，因他報讀土地經濟學，再由另一位教授面試，問了4條有關那篇文章的問題。教授的第5條問題考學生如何應變︰

假設你有2小時到超級市場，怎樣估算貨架上全部貨物的價值？

教授滿意他的答案，表示「這問題我問過幾次，你答得最有趣」。當時有16人報考，報讀的國際學生來自中國大陸、香港、新加坡、印度等地，最終取錄了3人。黃福霖後來得知教授面試時，根據15、16個項目來評分，他形容考入牛劍的學生都是真材實料。

IB滿分45分的學生也未必能入劍橋，面試考臨場反應，教授看重學生在該科有沒有熱情，而非死讀書。

考試講求策略及時間控制

兒子赴英前在漢基國際學校修讀國際文憑課程（IB），黃福霖憶述他IB中文科考試那天，由媽媽接載到試場，但他不肯下車，因自知中文較弱害怕考不好。經父母輔導後，他才肯應考。黃福霖認為家長總是說「唔使驚考試」，說法並不正確，他選擇跟兒子說「要跟怯場和恐懼同場」。他笑言孩子太早補習用處不大，惟一後悔當時沒讓兒子補習中文科。

黃福霖的人生經歷過無數次考試，「考會計師資格，誰知道你考第幾，考到就得。」他認為孩子能吸收課堂的八成內容已足夠，考試靠能力、運氣和基因，也講求答題技巧及時間控制。他的想法是︰

每份試卷開首花的三分二時間，很多時跟取得成績成正比，即能拿三分二分數。剩餘的三分一，花三分一或更多時間，所得分數也較少。我不是讀書好，但我識策略。

有學生會開夜車溫書，黃福霖指即使通宵讀書，也要睡午覺45至60分鐘來補充精力。他有一個考試秘密武器，就是空肚服食一樽雞精，笑說考試「三分一是雞精雞力發作」。兒子下午考試也會帶備一樽雞精，但他提醒大家千祈不要晚上食用，否則難以入睡。他建議考試前兩個月嘗試食用，先令身體習慣一下。

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記者︰駱秀玲