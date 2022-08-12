【紅黃碼】「黃碼」人士可進入司法機構處所　需持有當日快測陰性結果

▲ 「黃碼」人士可進入司法機構處所，需持有當日快測陰性結果。（資料圖片）

安心出行應用程式推出更新版本，加入「紅黃碼」新措施，持黃碼人士不能進入指定處所。司法機構今日（12日）公布使用「疫苗通行證」進入各法院大樓的最新安排，持「紅碼」人士不得進入司法機構所有處所，而持「黃碼」人士可以進入各法院大樓。

司法機構宣布，由即日起，持「疫苗通行證」「紅碼」人士不得進入司法機構所有處所。持「黃碼」人士若當日快速抗原測試結果為陽性或沒有進行快速抗原測試，亦不應前往任何司法機構處所。

其他持「黃碼」的法庭使用者可以進入各法院大樓，但前提是他們須遵從政府相關規定。司法機構提醒，他們在前往法院大樓前須先取得當日快速抗原測試陰性結果。

另外，由下周一（15日）起，任何出席法庭聆訊而持有「黃碼」的主要法庭使用者，包括訴訟各方、法律團隊、證人和陪審員等，如須除下口罩發言，他們應在可行的情況下在聆訊前通知有關的法官或司法人員其持有「黃碼」的情況。主審法官或司法人員將作出適當指示，包括要求有關法庭使用者出示當日的快速抗原測試結果的圖像。相關法律代表亦應按情況協助其證人向法庭報告有關情況。

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責任編輯：李榮忠