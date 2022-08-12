【冰上王子】羽生結弦開設官方YouTube頻道　預告頻道可觀賞他的溜冰

▲ （HANYU YUZURU YouTube頻道）

日本「冰上王子」羽生結弦早前宣布不再參加比賽，投身職業選行列。詳情即看【下一頁】

羽生結弦在本月7日開設官方Youtube頻道，頻道已達50萬人次訂閱，他上載首條短片，在短片內除向觀眾打招呼外，亦預告可在這個頻道看到他的滑冰表演，觀看次數就超過200萬次。其後在本月9日及10日上載直播練習過程，包括幾次做出高難度的4周跳。

不少網民留言表示支持羽生。

羽生結弦，能夠親自在這跟您留言「謝謝你」真的太好了。 感謝你在我人生覺得最黑暗最想放棄的時候，給了我寧靜又堅定的希望，給了我信心「努力不會白費」。 加油，真心的祝福你幸福快樂

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記者：余思嵐