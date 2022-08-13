【英國升學】移英港童吃不慣三文治自備午餐   升學專家破解3大要點尊重文化

▲ 升學專家破解3大要點尊重文化。

作為土生土長的香港人，我絕對明白，身為父母看到子女經常進食冷冰冰的三文治，自然不願接受英國學校「不建議學生自備保溫壺帶飯餸」的說法；而且英國名廚Jamie Oliver 都曾指出英國學校的午餐缺乏營養（詳看紀錄片 Jamie’s School Dinners），所以家長們的擔心是可以理解的。

除了午餐沒營養外，支持帶飯的家長普遍都持有兩個論點：帶飯可以省下開支，而家裡飯菜的口味更容易讓子女減輕思鄉。但在這裡，我想跟各位家長分享一下我不一樣的想法。

首先，我相信大多數的家庭都不會在意學校的膳食開支。再者，英國的教育照顧全面，為確保學童成長期間不會營養不良，只要證明家庭經濟需要協助，政府會安排免費學校膳食 (free school meal)，因此父母無需擔憂省錢問題。

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另外，家長大可相信子女的適應能力，無須過度擔心他們會有思鄉問題。其實，我們需要鼓勵的，反而是讓子女更快地融入校園生活，結識新朋友飯堂除了用膳之外，更是社交的好地方，差不多全校師生都在學校飯堂聚首一堂，認識新朋友。所以，若選擇不在飯堂吃，社交圈子大幅收窄95%。

當然有不少家長認為帶飯屬於香港家庭的習慣，希望子女帶飯，這絕對可以理解。但是，我建議家長既然讓子女到英國讀書，不妨也鼓勵他們融入當地文化；正如我們除外旅遊時，到泰國寺廟會避免穿無袖上衣、短裙短褲；同樣外國人來港也會學用筷子，說句您好。

文化共融是存在的，並非有你無我，一刀切不准帶飯，但是大家不妨留意以下三點：

1. 在準備食物時，不妨準備Finger food。因為進食時不需使用刀叉確保學童安全，如印度春卷 samosa、墨西哥玉米餅 tacos，健康又美味，都是英國小孩常吃的食物，讓子女嘗試不同的食物口味。



2. 避免攜帶容易留下廚餘的食物，例如骨頭及佈滿餸汁的選擇。因為在英國，學生習慣把廚餘放在飯盒裡面帶回家處理，甚至是香蕉皮、骨頭等等。攜帶方便處理的食物，可以減少學生進食後的工序。

3. 避免攜帶味道濃烈的食物，在課室用餐，味道濃烈影響到其他師生，自然會惹來不滿，影響社交。

忽發奇想，其實菠蘿包、叉燒包、白糖糕、馬拉糕、飯團做午餐也不錯，符合以上條件，亦不會顯得格格不入，既能體現中華文化，也尊重外國文化，這才是和而不同的精神。



