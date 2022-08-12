【失憶殺神】這個殺手不太冷　70歲里安納遜殺出個黃昏

▲ 《失憶殺神》

里安納遜（Liam Neeson）自從2009年起的《救參96小時》（Taken）系列起，由文藝片演員成為動作演員，而且越打越勁，到今年70歲仍然拍動作片《失憶殺神》（Memory）。

今次新片改編自比利時小說《殺手的記憶》（De Zaak Alzheimer），並由《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）導演馬田甘寶（Martin Campbell）執導， 他飾演的殺手繼續是個武功高強的角色，但卻有致命弱點，就是患上腦退化症。

血仍未冷

故事講里安納遜飾演職業殺手艾力，因罹患腦退化決意收山，但被拍檔說服接下最後一單生意。怎料這次暗殺目標竟是個未成年少女，因此拒絕執行任務，這卻令他反被追殺，更捲入FBI探員維遜（佳皮雅斯飾）調查的販賣兒童案中。

艾力為揭露真相，暗中出手幫助維遜，試圖將女地產大亨 (莫妮卡貝魯奇飾) 幕後操縱的不法勾當曝光。

可是，艾力的病情越發嚴重，對於發生過的事情印象模糊不清，他已無法肯定自己做過甚麼、殺了誰人？抑或根本沒出手殺人？

▲ 佳皮雅斯飾演警察。

電影彩蛋

影片有趣之處是，艾力因為自知患上腦退化症，因此把一些要事寫在身上。而今次有份演出的佳皮雅斯（Guy Pearce）主演《凶心人》（Memento）也是男主角也是因為記憶力減弱，腦海中每次只能留下數分鐘的回憶，因此把要事寫在身上，可說是影片小彩蛋。

另外，早在90年代，里安納遜已入圍《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）的新占士邦最後人選之一。不過因為已故的太太娜塔莎李察遜（Natasha Richardson）當時反對，更以不肯嫁他作威脅，里安納遜最終放棄。而當年負責執導《新鐵金剛之金眼睛》正就是今次導演馬田甘寶。