【學校防疫】教育局：黃碼學生應有同樣學習機會　紅黃碼家長禁進緩衝區接送子女　

▲ 教育局指出，由於學生入校豁免使用「安心出行」，學校應提醒他們主動申報情況。（資料圖片）

海外抵港人士今（12日）起改為「3+4」檢疫模式，即3天酒店檢疫加4天家居醫學監測，「安心出行」加入「紅黃藍碼」配合。政府日前公布，如處所或校方無額外限制，持「黃碼」人士仍可上班、上學。教育局今向學校發出指引進一步解釋安排，當中提到「黃碼」學生應得到同樣的學習機會，校方應讓他們回校進行面授課，但強調「紅、黃碼」人士不得以訪客身份進入學校，相關家長亦不得進入學校緩衝區接送子女。

教育局今發指引，向學校講解就「紅碼」及「黃碼」人士應採取的措施，當中提到學校教職員及學生至少要取得「黃碼」，才可在醫學監察的4天期間上班及上學，而為讓「黃碼」學生有同樣的學習機會，在他們每天快速抗原測試呈陰性的狀況下，學校應讓他們回校進行面授課堂。而相師生回校後不可進行任何除下口罩的活動；如要午膳，必定要在校內進行，校方應為餐桌設置隔板，安排他們與其他學校員工及學生分隔用膳，期間保持適當的距離，並面向同一方向。

教育局強調，任何屬於「紅碼」及「黃碼」人士均不得以訪客身份進入學校， 如學校設立緩衝區供家長接送子女，有關人士亦不得進入緩衝區，應安排由其他親友接送其子女。如校方發現有屬「紅碼」人士嘗試進入校園，鑑於相關人士不應離開其隔離地點，需立即報警處理。教育局又指出，由於學生入校豁免使用「安心出行」，學校應提醒他們主動申報情況，並有責任主動檢查所有到訪者，確定他們不屬於「紅碼」或「黃碼」人士。

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力 骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：

https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴