【小薯茄】5大打卡區賀成立6周年　粉絲必入8種周年限定精品

▲ 【The ONE x POMATO HAPPY BIRTHDAY TO ME!】(陳慧安 攝)

小薯茄眾成員程仁富(程人富)、蔡曉童(童童)、吳冰(阿冰)、鄧麗英(麗英)、關浩傑(阿J)、姚澤汶(肥蚊)及朱柏熹(朱Mic)一同現身於尖沙咀The ONE出席【The ONE x POMATO HAPPY BIRTHDAY TO ME!】活動,慶祝小薯茄YouTube頻道成立6周年。

自2016年以來頻道已超過47萬人訂閱,當中推出的「雪櫃冷笑話」、「冰戲富 ChingPing」、「薯茄PartyGame」等系列的短片,進入不同家庭散播歡樂!

【東京一轉】麗英拍《教束》後加入小薯茄 三考APA失敗未氣餒:天生樂觀

最新影片推介:Ben Sir+孫慧蓮專訪

小薯茄的6歲生日派對繼續與眾同樂,由8月12日至31日於尖沙咀The ONE舉行【The ONE x POMATO HAPPY BIRTHDAY TO ME!】「生日派對」。

商場中庭搖身一變以「小薯茄歡樂工廠」為主題的派對場地,除了大大小小的歡樂快遞紙箱,還有迷你小薯茄成員「滿場飛」,超吸睛的5大打卡區域分別是萌萌的「小薯茄歡樂工廠」、巨型Pixel Art 街機「冰戲富」街霸戰、見字如見人的「『你收嗲啦』打卡牆」、最HIT Snapio自拍亭「薯茄Snapio照相館」、召集創意的「雪櫃冷笑話」投稿大雪櫃及薯茄粉絲夢寐以求的「Pomato So Funny Ah」期間限定店,並會發售8種周年限定精品。

【膠戰S2】Edan與小薯茄阿冰曾是小學同學 呂爵安自爆:傾慕咗佢好耐

小薯茄眾成員程人富、童童、阿冰、麗英、阿J、肥蚊及朱Mic於活動上提到,今年6周年特為薯茄們設計限定精品,有程人富及童童最愛用來鋤Dee的啤牌,阿冰最喜歡的薯茄好帽、阿J常隨身帶的應援毛巾、麗英至欣賞的薯茄傳送Tee、朱Mic用來掩人耳目的薯茄口罩及肥蚊推介的《冷笑話實體書》等等,粉絲們定必會入手。

小薯茄亦有分享近日為《麥花臣節 x 小薯茄6 周年 - IT'S PARTY TIME!》舞台劇排練的搞笑趣事,更表示今次是第一次參與舞台劇演出,

幸好遇上專業團隊協助及與眾成員一同研究劇本及角色,期待在舞台上與薯茄們近距離見面。

▲ (陳慧安 攝)

【The ONE x POMATO HAPPY BIRTHDAY TO ME!】

日期:8月12日至8月31日

時間:中午12時至晚上9時

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭