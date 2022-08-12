【ERROR成員】ViuTV「放養」ERROR粉絲偶像戥不值　193為紅館意外與網民開火

▲ ERROR四子主持的ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》未有太多宣傳。

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中COLLAR成員So Ching男友、舞者李啟言（阿Mo）在7月28日晚受傷入院，7月29日接受第二手術後，仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，維生指數穩定。

意外發生後，演唱會餘下演出取消外，MIRROR亦暫時停止所有工作，成員僅透過社交平台簡單發文，一直沒有正式公開露面。

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而ViuTV的Facebook官方專頁自事故後亦未有更新，直到8月8日才低調更新社交網站，換上全新的封面圖片，公布新一輪節目安排，包括韓劇《模範的士》、《戀愛Staycation》、《嘥料》和《拆你個夢》，就未見有MIRROR成員主演的劇集及節目。

原定播出呂爵安（Edan）主持的綜藝節目《膠戰SSP》及跳舞節目《Flat Out》（前名《War of Dance》）已被抽起，而由姜濤、陳卓賢（Ian）、Edan和邱士縉（Stanley）等演出的劇集《季前賽》，原定於8月29日晚上首播，網民亦擔心劇集會受影響。

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▲ （FB截圖）

由ERROR四子擔任主持的ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》下周一（8月15日）首播，至節目播出尚有3天，ViuTV卻沒有任何宣傳。只有主持之一的193（郭嘉駿）在社交網站上載預告片，提大家節目下周一播出。有網民出post鬧爆ViuTV運作有問題：

本來想睇下《尾二一屆口罩小姐選舉》嘅女參賽者嘅相，於是上ViuTV官方FB睇下，先發現原來演唱會出事至今，ViuTV都冇出過新post，官方Youtube頻度及Instagram亦冇更新過。

我知，依家最重要係阿Mo嘅傷勢呀嘛，呢樣嘢全世界都知，但呢個點可能係一個企業停止運作嘅理由呢？你公司有部門主管嘅屋企人出事入咗院，全公司就唔覆email，全部sales唔見客，所有CS都唔接聽電話？如果你公司（香港喎）真係試過咁，不妨留言令我增長一下知識。

Error一直被放養，而家難得有新節目，你唔宣傳都算，居然連一個post或一張相都冇。如果你係Error fans而你贊同Error新節目唔應該獲得任何宣傳嘅話，我無話可說。

▲ （FB截圖）

紅館意外發生至今兩個星期，ViuTV遲遲未有正式交代涉事公司的責任以及往後處理方案，令不少網民大感不滿。而向來敢言的193則被指沒有為紅館騷意外表態，並且長時間潛水，被網民圍攻指他無膽匪類，繼而與網民展開罵戰。

對話截圖如下：

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