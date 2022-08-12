【小一報名】23間直資私小報名時間表　部分熱門學校8月截止申請

▲ 2023至24學年23間直資私小報名時間表。

多間熱門直資及私立小學陸續展開2023至24學年的小一收生程序，其中包括深受家長歡迎的傳統名校及平民國際學校。由於其課程編排具彈性，加上學校資源較豐富，可讓學生不止在學術，亦能在其他才藝發揮所長。

直資及私立小學毋須跟隨教育局統籌派位方法招生，各校小一報名時間及收生準則各異，因此要替2023至24學年小一入學子女報考學校的家長，要做定功課，留意報名日子及申請方法，爭取考入心儀學校的機會。

TOPick根據學校網頁資料，整理了23間在8月至10月截止招生的熱門直資及私立小學申請日期、面試日期等，可供家長參考，部分學校更於8月中截止報名，家長想報就要趁早。

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直資小學

聖瑪加利男女英文中小學

申請日期：即日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

拔萃男書院附屬小學

申請日期：8月27日至9月1日

申請方法：網上申請

面試日期：10月中

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

保良局陳守仁小學

申請日期：8月5日至8月15日

申請方法：網上申請

面試日期：第一次面試－10月1日、2日或8日；第二次面試－11月5日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局林文燦英文小學

申請日期：8月12日至9月26日

申請方法：網上申請或於9月19日至26日親身遞交

面試日期：第一輪面試－10月22日或23日；第二輪面試－11月26日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局香港道教聯合會圓玄小學

申請日期：7月9日至9月16日

申請方法：網上申請或於9月8日至14日親身遞交

面試日期：首輪面試－9月24日；次輪面試－10月8日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局陸慶濤小學

申請日期：6月27日至9月28日

申請方法：網上報名或於9月26日至28日親身遞交

面試日期：首輪面試－10月15日；次輪面試－12月17日

申請表：網上申請；申請表格

申請詳情：按此連結

私立小學

拔萃女小學

申請日期：8月19日至30日

申請方法：網上申請

面試日期：首輪面試－10月初；次輪面試－11月中

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

天主教聖若望英文書院(小學部)

申請日期：7月18日至9月10日

申請方法：郵寄

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟基學校

申請日期：6月21日至9月30日

申請方法：網上報名或郵寄

面試日期：10月至11月

申請表：網上申請；申請表格

申請詳情：按此連結

九龍塘學校(小學部)

申請日期：尚未公布

請於8月30日起瀏覽學校網頁（按此連結）

崇真小學暨幼稚園

申請日期：6月1日至8月31日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

九龍真光中學(小學部)

申請日期：8月15日至10月3日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪面見－10月22日或23日；第二輪面試－11月5日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

民生書院小學

申請日期：2023年5月

申請方法：網上申請

面試日期：2023年6月

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

香港真光中學小學部

申請日期：6月20日至8月15日

申請方法：掛號郵寄

面試日期：10月14日或15日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

九龍禮賢學校

申請日期：9月1日至3日

申請方法：親身遞交

面試日期：10月11日或12日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

高主教書院小學部

申請日期：7月11日至8月26日

申請方法：網上申請或於7月18日至8月27日親身遞交

面試日期：第一輪面試－9月17日；第二輪面試－10月22日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港培道小學

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：未有提及

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

嘉諾撒聖心學校私立部

申請日期：8月下旬至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：未有提及

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

神召第一小學

申請日期：現正接受申請

申請方法：郵寄或親身遞交

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖方濟各英文小學

申請日期：8月23日起接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：未有提及

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

聖嘉勒小學

申請日期：9月20日至27日

申請方法：親身遞交

面試日期：10月8日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖若瑟英文小學

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：未有提及

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖母小學

申請日期：7月18日至9月9日

申請方法：網上申請

面試日期：9月24日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯︰林愛娜