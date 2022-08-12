【聲夢傳奇2】鼓神Sabrina力鬥小提琴高手Janees　Sean自創Rap展才華孖XiX舞爆四面台

主題為「我超越我」的《聲夢傳奇2》經過首輪團戰後，本周六（13日）及下下周六（27日）將進入新一輪賽制，紅藍兩隊將以演唱會模式進行對戰，紅隊演唱會名為「We We Red Red」、藍隊演唱會名為「Once In A Blue Moon」，兩隊將根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」五個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。

致力打造視覺及聽覺享受的《聲夢2》，是次為配合演唱會主題，除了舞台效果繼續多變，參賽者造型亦是噱頭十足，當中「聲夢魔王」之一的Janees（黃洛妍）更於首兩個回合對戰已換上兩個截然不同造型，一個是狂野金髮Look，另一個則為甜蜜待嫁Look。

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本周六紅藍兩隊均出動人海戰術打頭陣，紅隊首輪出戰成員有Jason（陳晉軒）、 Sean（文佐匡）、Zayden（彭家賢）、Sabrina（趙紫諾）及XiX，獻唱歌曲為《天才與白痴》+《Uptown Funk》。

為打響頭炮，紅隊總監郭偉亮（Eric）安排精通多項樂器的Sabrina率先出場打鼓獻技，其餘學員則負責跳唱。由於人多兼舞步精彩，甚有演唱會氛圍。

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藍隊則派出Pamela（趙小婷）、Janees、Angel（劉詠彤）、Maggie（趙頌宜）合唱《浮誇》，為了更有舞台感，藍隊總監陳奐仁（Hanjin）安排本身已是小提琴演奏家級數的Janees拉奏獻技顯聲勢，感覺猶如兩大「聲夢魔王」隔空「互片」。

之後Pamela四人分別以「悲傷」、「憤怒」、「瘋癲」及「頹廢」Style演繹歌曲，相當有心思。評審張佳添大讚四人有女神Feel：「睇藍隊有份捧偶像嘅感覺，四個出到嚟女神咁，你哋四個好有凝聚力，有一種Power，你哋係女版C AllStar。」

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第二回合的「年度之歌」，則由Jasmine的《歡樂今宵》對戰Janees的《情深說話未曾講》，為了增加兩名學員的「感情指數」，兩位導師Gin Lee（李幸倪）及JW（王灝兒）再度隔空火併，各出奇招提升學員質素。

想知兩位導師今輪有乜板斧，敬請密切留意本周六晚八點半翡翠台播映的《聲夢傳奇2》。至於本集壓軸出場的，則是紅隊在第三回合的跳唱演出，阿Sean與XiX再度展現舞技，加上一身Shocking Yellow打扮，欣賞指數甚高。為了唱出「紅隊魂」，阿Sean更親自創作《Power Medley》回合中對戰歌曲的Rap，盡展才華。

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