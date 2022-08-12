【可持續發展】8個新項目獲批可持續發展基金 青協獲198萬促大灣區人士可持續發展

可持續發展委員會今（12日）公布，8個新項目獲批可持續發展基金（基金）撥款。是次為基金的第14輪申請，於去年10月至12月接受申請，基金共接獲84份申請書，8個獲撥款資助的項目為期11至24個月，資助總金額約974萬元。



委員會發言人表示，獲撥款資助的八個項目類別多元化，涵蓋目標對象廣泛，包括學生、青年、長者、少數族裔、新來港人士和中小企等。



是次獲最高基金撥款資助的團體是世界自然(香港)基金會，長達24個月的「好好生活為地球降溫」項目有2,343,875元資助，希望透過一連串活動例如綠色展 覽，讓學生、企業和公眾在 衣、食、住、行四方面採取 可持續的低碳生活模式。

另外亦有針對大灣區的項目，香港青年協會的「自然『碳』 世界領袖計劃」獲得1,980,880 元，將為期12個月促進粵港澳大灣區青年與專業人士在環境、社會和管治 （ESG）方面的交流，以鼓 勵跨區域推動可持續發展。

可持續發展基金於2003年成立，旨在資助推行計劃以加深市民對可持續發展的認識，並鼓勵市民在香港實踐可持續發展的理念。至今，基金已處理14輪申請，共批出82個資助項目。

有關新批項目的詳細資料，可瀏覽基金網頁(www.eeb.gov.hk/tc/susdev/sdf/approvprj.htm)。

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實習記者：何彤茜





