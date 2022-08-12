  • 26°C
香港時間 : 2022812日 (週五) 15:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛國情懷】從國歌才領略到愛國情緒 莫樹錦：這是我心所屬的地方

休閒消費 14:55 2022/08/12

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

繼續行程，真雀躍。

第二站到了久違的曼谷，重新邂逅的感覺猶如新歡，除工作外，也要享受一下這個城市。早上七時許，已到城市中心的國家公園Lumpini Park跑步，當香港受熱浪煎熬時，曼谷清晨的溫度相對適合跑步。公園雖然比不上倫敦海德公園（Hyde Park）或紐約中央公園（Central Park），但總算有水有樹，意念上也算是城市綠洲，這裏也是本地人晨運的地方，細心觀察便能領略一下曼谷文化。

醫生舒適地一邊跑一邊聽音樂，突然間，前後左右跑手同時停下立正，醫生不明所以便繼續跑步，但愈跑愈覺不對勁，無可能全部人同時停步，故此摘下耳機停步察看究竟。

最新影片推介：

原來八時正，播音機播送泰國國歌，故此全公園即時肅立，就算跑得多暢快也要即時停步，表示對國家的尊敬。每天早上八時和傍晚六時，各電台、學校和公眾場所，均會播放國歌，所有民眾聽到國歌都必須肅立，國民教育自幼開始，早已成為生活一部分，若有不敬舉動，便可能觸犯對國歌不敬條例（類似香港國歌法），罪成便可被判入獄。

每個國家都有國歌，是國民能引以為榮並引起共鳴的歌曲，代表着一份歸屬感。多年前移居加拿大時，也會尊敬地唱加拿大國歌，但感覺不到歸屬感，惟回來自己生於斯、長於斯的國家，從中國國歌才領略到愛國情緒，知道這是我心所屬的地方。

「起來！起來！起來！我們萬眾一心……」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

相關文章

【人生倒數】人體構造是有時限產品 莫樹錦醫生：出生那刻便是倒數開始之時
13:40 2022/07/29
【人生倒數】人體構造是有時限產品 莫樹錦醫生：出生那刻便是倒數開始之時
【時移世易】時隔4年再訪劍橋有感 莫樹錦：為中國的時移世易感到自豪
19:19 2022/08/11
【時移世易】時隔4年再訪劍橋有感 莫樹錦：為中國的時移世易感到自豪
【醫學奇葩】 貧窮屋邨長出不少奇葩異卉 莫樹錦：陳家亮是醫學界奇葩
今日 11:07
【醫學奇葩】 貧窮屋邨長出不少奇葩異卉 莫樹錦：陳家亮是醫學界奇葩

你可能感興趣

【人生倒數】人體構造是有時限產品 莫樹錦醫生：出生那刻便是倒數開始之時
13:40 2022/07/29
【人生倒數】人體構造是有時限產品 莫樹錦醫生：出生那刻便是倒數開始之時
【時移世易】時隔4年再訪劍橋有感 莫樹錦：為中國的時移世易感到自豪
19:19 2022/08/11
【時移世易】時隔4年再訪劍橋有感 莫樹錦：為中國的時移世易感到自豪
【醫學奇葩】 貧窮屋邨長出不少奇葩異卉 莫樹錦：陳家亮是醫學界奇葩
今日 11:07
【醫學奇葩】 貧窮屋邨長出不少奇葩異卉 莫樹錦：陳家亮是醫學界奇葩
莫樹錦 醫生 國歌法 中國

最高瀏覽

【脫毛風險】日本女優脫毛手術失敗　全身嚴重燒傷滿布驚心疤痕
12:10 2022/08/11
【脫毛風險】日本女優脫毛手術失敗　全身嚴重燒傷滿布驚心疤痕
【棄養寵物】狠心主人為BB棄養19歲老貓　網民炮轟: 不知所謂無人性
13:00 2022/08/11
【棄養寵物】狠心主人為BB棄養19歲老貓　網民炮轟: 不知所謂無人性
【悲慘經歷】孤兒中五生半工讀驚患腦癌　連環不幸經歷積極面對不放棄
17:59 2022/08/11
【悲慘經歷】孤兒中五生半工讀驚患腦癌　連環不幸經歷積極面對不放棄