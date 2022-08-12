【最新疫情】新增4439宗確診個案　本地個案佔4222宗【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，連續逾20日破4,000宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、副政府資訊科技總監黃志光和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（12日）出席疫情記者會。

本港今日新增4439宗確診個案，其中本地個案佔4222宗，輸入個案為217宗；另再多4名確診者離世。

【16:54】當局跟進青山醫院成人精神科病房確診情況

至於青山醫院成人精神科病房的群組中再多9人確診的情況，李立業表示，病房中前有6名病人，在同一病房，沒見到有交叉傳染，但當局在這件上未有百分百的答案，仍在開會討論及跟進事件的關係。

【16:48】資科辦：無資料為何「黃碼」轉為「藍碼」後仍無法進入處所問題

被問到有市民已更新安心出行其「黃碼」亦已轉為「藍碼」後，仍無法進入處所的問題，黃志光表示少部分人士進行主動審核的處所是有困難，已即時跟進了有關的系統，又提醒商戶要更新系統。他續指，現時沒有資料為何「黃碼」亦已轉為「藍碼」後，仍無法進入處所的問題。

至於確診者延遲「轉碼」的問題，黃志光表示，只要市民已更新安心出行並保持網絡連線，系統會自動對比更新及轉碼。

【16:42】提醒「紅黃碼」人士要更新3.4.0版本

安心出行應用程式推出更新版本，加入「紅黃碼」新措施，持黃碼人士不能進入指定處所。黃志光表示至今的運作順暢，有報導指旅客抵港時的安心出行未更新，但他說，在上網後而系統更新後，安心出行會自動更新。如有任何疑問可致電26263066，會即時為其處理困難。

他又提醒「紅黃碼」人士要更新安心出行3.4.0的版本，而商戶也要更新至4.4.0的版本，並提醒「紅碼」人士必須留在隔離處所，不可離開處所。

更新安心出行只需要在設定查核安心出行的版本，至於海外抵港人士會被區分為「黃碼」人士，系統會自動比對相關人士的數據，如完全醫學監測安心出行會作出提醒，並會自動轉為藍碼。

【16:40】

院舍方面，再多13間院舍出現個案，包括路德會梁季彝夫人安老院、春天(西環)護老之家、天龍苑護老院、萬壽宮安老院、彩怡之家(荃灣)、友愛展能中心暨宿舍(宿舍)、新生精神康復會思悅園等。即看：【下一頁】

學校方面，有197間學校呈報214宗確診個案，過去7天有85間學校呈報多於兩宗個案。即看：【下一頁】

Omicron變種病毒新亞型個案方面，感染BA.4或BA.5個案佔14.9%、BA.2.12.1則佔6.9%。

【16:30】230宗新症需入院有23位是3歲以下幼童

醫院管理局公布，現時有1565人正在留醫，429人在隔離病房，共26危殆21嚴重，其中9人接受深切治療。近日再多230宗新症需要入院，有23位是3歲以下兒童，並呼籲家長帶子女打針。另第四針的接種年齡亦已降至50歲，合適接種的市民應盡快接種。

昨日新增4宗死亡離世個案，其中一人無打針，涉及一名82歲男，曾中風、高血壓，7月18日入威院，有肺花，入院是PCR陽性，CT值少於20，至7月25日轉到北大嶼山醫院感染控制中心，其後情況轉差，延至昨日離世；另亦包括一名81歲女士，已兩打針疫苗，有肺氣腫，經北區醫院入院，入院時PCR是陰性及陽性，可能是後期新冠感染個案，其8月8日情況惡化，8月11日離世。

另外，青山醫院成人精神科病房出現感染群組，至今有17人確診，當局正跟進事件。

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記者：郭詩詩