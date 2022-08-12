【傷人判囚】涉西九龍法院持刀傷人　水手判囚2年半官斥漠視法紀

▲ 涉西九龍法院持刀傷人，水手判囚2年半官斥漠視法紀。（資料圖片）

36歲水手去年到在小額錢債審裁處應訊時，在庭上揮刀斬傷訴訟對家，早前承認2項蓄意傷人罪，今（12日）於荃灣裁判法院被判囚2年半。暫委法官韋漢熙指，被告有預謀犯案，漠視法紀自行「執法」，斬傷手無寸鐵及無作挑釁行為的2名事主，法庭應予以嚴厲譴責及懲處。

被告蘇文遨（36歲，水手）被控於2021年6月23日，在西九龍法院B座第24庭傷害柯嘉熹及陳啟軒。本案為區域法院案件，今移師至荃灣裁判法院處理。

代表律師求情指，被告待人斯文有禮，從沒有暴力傾向。其妻與前生意伙伴有金錢糾紛，而受到對方威嚇、騷擾及網上欺凌，因而患上重度抑鬱，需要接受精神科治療，被告遂代妻子處理訴訟。

辯方續指，被告因妻子遭遇不幸，感到十分無助，在承受了巨大壓力和不懂處理情緒下，才作出不合乎其性格的魯莽行為。被告深感悔疚及抱歉，絶不會再犯。

暫委法官判刑指，被告有預謀以刀傷人，攜帶菜刀出席聆訊。被告向審裁官投訴與訟人的行為後，已獲建議報警處理，但被告仍然自行解決問題，取出菜刀砍向當時手無寸鐵、亦沒挑釁他的2名受害人，更追斬至法庭外，直至受害人跑入緊急出口關門，再踢了門一下。

暫委法官續指，被告嘗試踢門繼續追擊兩名受害人，幸好最終不成功，兩人才能避免受到更多或更嚴重的傷害。

被告在審裁官面前自行「執法」傷人，展現出對法紀的漠視，法庭應予以嚴厲譴責及懲處。考慮到求情、案情和案例後，每罪以3年9個月監禁量刑，被告認罪減至2年6個月。

案情指，2018年12月，柯嘉熹、陳啓軒及黃樂堯與被告未婚妻Quin一同創業，半年後結束業務。3人就如何分配業務所剩資金，入禀小額錢務審裁處向 Quin 提告。

及至去年6月23日下午，柯、陳、黃與被告在案發地點出席聆訊，審裁官當時將案件稍為押後，審裁官、法庭書記及各人仍於法庭內時，被告問及3人會否道歉但不獲理會。被告隨即從背包取出一把長33厘米的菜刀，先後斬向柯、陳兩人。

審裁官、法庭書記及黃則成功從經審裁官門口逃離。同時柯、陳亦趁機從正門逃走，被告見狀追趕兩人。2人隨即進入樓層緊急出口並把門關上。被告追至及踢門一下，在未能開門後返回法庭報警自首。警誡下，被告承認因柯、陳騷擾其未婚妻，並向審裁官投訴無效下感到無助，一時衝動取出菜刀向兩人揮斬5至6下。

柯送院後經檢查後，左前臂尺骨掌側方向有6厘米弧形裂傷，毋須留院，陳右手中指及無名指則裂傷，右手中指過度伸展變形，留院兩天後出院。

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記者：陳曉欣