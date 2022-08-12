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【院舍個案】7間老人院5間殘疾人院舍有確診　西環一老人院25名院友需檢疫

社會 16:52 2022/08/12

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本港疫情每日確診逾4000宗。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，連續逾20日破4,000宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、副政府資訊科技總監黃志光和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（12日）出席疫情記者會。張竹君指，昨日新增個案一共有4,439宗個案，當中本地個案有4,222宗，輸入217宗，死亡個案新增4宗。

今日7間老人院，5間殘疾人院舍有確診。

安老院：

佛教般若安老院有限公司，有1位院友確診，5院友需要檢疫。

路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院，有1位院友確診，8院友需要接受檢疫。

善頤大華護老院，有1位院友1員工確診，3院友需要接受檢疫。

嘉頤（大埔）護理院，有1位院友確診，1院友需要接受檢疫。

春天護老之家，昨日加今日共有4院友和2員工確診，25院友、4員工需要接受檢疫。

天龍苑有1位員工確診，14院友需要接受檢疫。

萬壽宮有1位員工確診，1院友5員工需要接受檢疫。

殘疾人院舍方面：

彩怡之家有限公司，1位員工確診，4院友需要接受檢疫。

香港中華基督教青年會華愛之家宿舍1位員工確診，1院友需要接受檢疫。

鄰舍輔導會友愛展能中心暨宿舍，1位員工確診，3院友需要接受檢疫。

新生精神康復會思悅園1位員工確診，1院友需要接受檢疫。

東華三院洪福綜合職業復康中心宿舍，2院友確診，27院友需要接受檢疫。

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記者：袁澍

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