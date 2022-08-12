【新品速遞】屈臣氏新推暮光玫瑰色冷熱水機　一按即有冷暖水70°C沖奶粉最啱

▲ 暮光玫瑰色Wats-Touch冷熱水機，在水機中顏色少見的高雅。（相片由屈臣氏蒸餾水提供）

家居水機愈來愈受大眾歡迎，等水滾的日子仿佛已成過去，而且水機愈出愈新款，不時「玩色」推出新顏色，吸引度大大提升。

全新登場屈臣氏蒸餾水Wats-Touch冷熱水機除了切合家居需要的冷熱功能，最近更推出全新輕奢華風的暮光玫瑰色。不論是深色還是淺色系的家居主題，都能輕易配搭。

▲ 70°C暖水最適宜用來沖奶，媽媽們餵哺嬰兒毋須左調右調水溫，大大省卻時間。（相片由屈臣氏蒸餾水提供）

「千滾水」是指反覆煮沸的熟水，當食水被重覆高溫處理後，水質質素會下降， 長期飲用有機會會影響健康。

Wats-Touch冷熱水機的發熱系統採用即熱式技術，一按即出100°C熱水，便利的同時更安心。另外，水機更配置70°C暖水及冷水，無論是暖水沖調奶粉、熱水煮杯麵還是冷水消暑都是一機幫到你。

安全鎖減低家居意外

因為會輸出熱水，此機備有安全鎖，出水時需長按約5秒方可解鎖，避免兒童不小心使用時被熱水燙傷，減低家居意外。另外，水機上亦有出水提示燈及LED螢幕可顯示時間，用來睇時間也十分方便利。



屈臣氏蒸餾水電子商店現進行快閃優惠，於2022年8月31前即可訂購全新輕奢華風的暮光玫瑰色Wats-Touch冷熱水機月費計劃，每月$198連2枝12公升屈臣氏蒸餾水。

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記者：周美好