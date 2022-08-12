【公屋供應】平均輪候時間回落至6年　房屋署：屬季度間輕微波動

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公屋輪候時間回落，房屋署今日（12日）更新公屋申請數目和平均輪候時間，截至2022年6月底，一般申請者的平均輪候時間為6年，較上季微跌0.1年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4.1年，維持不變。

在2022年第二季獲編配入住公屋的一般申請約5,300宗，當中獲編配的長者一人申請約730宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為580宗。

在2022年6月底，約有14.42萬宗一般公屋申請，以及約9.84萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。



房屋署分析，與上一季比較，平均輪候時間變化甚微，屬季度之間的輕微波動。

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記者：陳梓蔚