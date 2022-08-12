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【意外步出】人妻梁諾妍真情對話淚灑營地　施焯日喊住講︰好有家人感覺

娛樂 15:31 2022/08/12

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《意外步出》今晚（8月12日）在J2 82台播出最後一集，承接上集繼續拯救「助教」Mimi行動，隊長梁諾妍（Inez）引領學員馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur）與杜穎珊（Sandy）學以致用。

繼上集導演在烈日當空下中暑，今集到Liam出事，原來是因為失溫。經常出意外的Liam，絕對有資格成為《意外步出》代言人，整輯節目都未受過傷的Sandy，在最終回終於不敵大黃蜂，被螫了一下小腿。

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今晚在尋找Mimi過程中，三位隊員會將過往13集所學，包括判斷傷患情況、治療、包紮、搬擔架等技能，運用在Mimi身上。

在運送中途Liam請纓到海中為團友取午飯，怎料因此「出事」。因為在暴曬後落水，體溫驟降太快以致失溫，需要保暖同休息，幾經辛苦終於將Mimi帶回營地，一行四人終於可以休息，由Liam同Arthur負責用打火石起火。

圍著營火的4人為整個節目真情剖白，最先發言的Arthur謂︰「第一次feel到我哋係一個團隊，對我嚟講係一種認可，大家好似一家人，感覺好溫馨，好多時拍劇，大家收工就算喇，鏡頭前我哋辛苦，其實工作人員都同我哋一樣辛苦。」

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講到一半Arthur已經眼濕濕︰「屋企人都有睇嘅，最開心睇完，我做啲嘢出嚟，屋企人都好proud of我。」他接受訪問時指拍攝雖然辛苦，但體重反而增加近2公斤︰「肥咗可能係肌肉多咗，第一次拍節目第一次咁有感觸，好有家人嘅感覺。」

人妻Inez自言是捱得之人，但今次是人生中數一數二的辛苦︰「估唔到3個咁後生都好捱得，啱啱做嘅時候，3個係個體。到最後一集，睇到佢哋成長，大家感動係因為呢個節目好辛苦。」Inez講到一半已經忍不住哭了出來。

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Liam雖然跟Arthur是同期學員，但這次是第一次合作開工︰「拍完呢個節目增加應變同反應，同Arthur係生死之交，雖然之間好多磨擦，由磨擦到進步大家磨合，感情好咗，好多嘢可以心照。唔知點解呢幾年香港人多咗隔膜，但係當經歷苦難之後，團結嘅心可以係咁。」

一直都倖免受傷的Sandy，終於被黃蜂螫中小腿，她指開始時沒想過會用這種形式拍攝，她知道期間Liam同Arthur，為自己頂了不少艱辛的工作。

最新影片推介：Ben Sir、孫慧蓮專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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