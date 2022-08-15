【生蛇風險】壓力大情緒不隱缺乏休息易生蛇 醫生：錯過治療黃金72小時或留嚴重後患

▲ 美國疾控中心鼓勵50歲以上人士打生蛇疫苗，第二代蛇針的保護率達到97%以上。(iStock圖片)

近來在醫務所不時看到生蛇疫苗的宣傳單張，隨即聯想起不時聽說明星名人生蛇引起劇痛的消息。皮膚科專科醫生陳厚毅指曾生水痘人士是高危，加上免疫力低或年紀較大，更會增加生蛇風險，若延誤治療，有機會導致失明、失聰、神經痛等嚴重後遺症。建議可接種生蛇疫苗，預防勝於治療。

生蛇的症狀是在皮膚上出現水泡紅疹，是由帶狀皰疹病毒引起，多數出現在臉部、手腳和身軀之上，重點是會引起痛楚，帶來如針刺、電擊般的神經痛。這亦是分辨生蛇和濕疹的主要指標，皮膚出現濕疹時，患處多是對稱和痕癢，但不會感到劇痛。

生蛇前身是水痘

有醫學研究顯示有97%人曾出水痘，令生蛇風險會大大提升，皆因生蛇的前身是水痘，兩者均是由帶狀皰疹病毒引起。曾在年幼時患水痘，痊癒後身體會自動產生抗體，帶狀皰疹病毒會潛伏於神經綫，當免疫力低或年紀大時便會乘機發出來，沿著神經線而波及皮膚。陳醫生說：「生蛇以往多在四、五十歲後出現，當他們壓力大、情緒不穩、休息不夠等，都有機會生蛇。不過近年有年輕化趨勢，曾出現十多二十歲的患者。」

隨着生蛇位置的不同，如頭、腰、胸部等，而有機會誤以為頭痛、胃痛、肚痛等。這在斷症上可能較困難，但若伴隨皮膚出現水泡，並有抽痛情況，多是患帶狀皰疹。陳醫生指生蛇不會傳染，不需要隔離，水痘才會傳染。他提醒患者要小心別弄破水泡，因內裏有機會存有活躍的水痘病毒，感染未曾出水痘的小朋友。

治療黃金72小時

目前有不少口服藥物可作治療，可抑壓病毒和控制紅疹生長、減低發生後遺神經痛症的機會。陳醫生強調最佳的治療時機是病發後的黃金72小時，因在病毒最活躍時對症下藥，治療效果最佳。事實上有不少長者因身患多種長期病，即使生蛇亦不自知，如誤以為濕疹，自行買藥膏塗抹，當情況愈來愈嚴重才求醫，除了已錯過最佳治療時機，更有機會引起嚴重的後遺症。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

當水泡穿破、皮膚潰爛，有機會引致疤痕之餘，最怕是帶狀疱疹病毒影響患處附近的器官，醫生會特別留意生蛇有否影響眼睛及耳朵，如出現在眼睛附近，有機會影響角膜，甚至影響視力。有時候需要再聯合眼科或耳鼻喉科醫生會診，以免患者致盲及失聰。

後遺神經痛症

除此之外，最令生蛇患者困擾是後遺神經痛症，多是因延誤治療，未能及時控制病毒，令神經受到破壞，導致神經過敏，引起劇烈痛楚。「生蛇是極度痛楚，生完之後都會繼續痛，這是餘痛，可以維持很久，不能掉以輕心。」如早些年歌星蔡一傑曾經生蛇，表示痛不欲生，生蛇的患處會持續地痛，有些患者的痛楚會持續數月，甚至數年，普通止痛藥不能解決，要找神經科醫生或鎮痛科醫生求醫。

陳醫生說亦有長者患者，因生蛇引起劇痛而難以入睡，他由早痛到晚，無時無刻都在痛，衍生情緒問題，痛到出現自殺的傾向。「別低估痛楚的影響，生蛇的痛跟平日碰撞的痛，或是頭痛是完全不一樣，而是好嚴重，完全影響日常生活，造成沉重的精神壓力。」

在預防生蛇方面，主要是保持心境開朗，避免生活壓力，作息定時，盡量少夜睡，以增加抵抗力。同時亦可接種疫苗，美國疾控中心鼓勵50歲以上人士打生蛇疫苗，即使曾生蛇後亦不代表免疫，同樣有機會復發，打針可減低生蛇機會及併發症風險。目前的第二代蛇針需要接種兩劑，保護率達到97%以上，比第一代蛇針的七成多保護率提升得多。至於曾接種新冠疫苗者，根據衞生署指引，在相隔14天後，基本上可以接種蛇針。

記者︰劉妙賢