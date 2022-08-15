【育兒心得】斷網關燈迫女兒早睡惹反抗吵架收場　李麗珊：多番碰壁才摸出親子相處之道

▲ 李麗珊笑說隨着女兒的成長，溝通都需要有不同方法。(網上圖片)

李麗珊在2006年在廣告中一句「養大一個小朋友要成400萬」，當年隨即惹起全城熱議，近日更有調查指培育成本再攀升至600萬。李麗珊強調「不是用數字行頭」，而是理財觀念先行，無論大人或小朋友都要及早為生活作好打算。

在1996年奪得香港首面奧運金牌的「風之后」李麗珊，退役後做全職媽媽，照顧家庭和兩個女兒。這刻面前的她依舊活力十足，坦言育兒跟運動員生涯一樣艱辛，但亦難掩提及兩個女兒時的一臉笑意。

講起理財觀念，李麗珊說：「當年做運動員不會計較錢，亦不會為錢而想太多，搵一蚊就使一蚊，一心只想在運動方面打拼。」不過自她當了媽媽後，便發覺需要為將來日子未雨綢繆。「不會將全部收入來養小朋友，要預留部分，給自己日後的退休生活。」

同時她亦埋手培養兩名讀中學女兒的理財意識，一切從讓她們知道搵錢艱難開始，要懂得惜福惜財。李麗珊笑說，早前就狠狠地拒絕了細女對她iPad的覬覦。「她好快send張list過來，如果幫手洗廁所、煮飯，一個暑假的勞工，能否換到媽媽的iPad。」她慶幸細女終於意識到有付出才有回報，而不是攤大手板問媽媽拿錢。

▲ 李麗珊指大人和小朋友都要建立理財觀念，為自己將來作打算。（湯致遠攝）

在長遠方面，李麗珊更希望女兒讀大學時，能自行賺取生活費。閒時又會拋出一句「想讀碩士嗎？」叫她們要為學費想辦法，可能先工作數年再回去讀書，亦可以兼讀。她說：「搵幾多錢不要緊，但要知道凡事要付出，懂得計劃，才能更好地運用僅有的資源。我不可以陪她們走到尾，她們需要成長，懂得去計算。」就如她做運動員時，手頭上資金有限，全靠自己仔細規劃，才可度過幾個月的訓練期，得到更多的經驗和機會。

爸爸當和事佬

照顧小朋友是門高深學問，李麗珊碰壁多了才摸索出真正的方法。就如不能跟小朋友硬碰硬，關係緊張更會大傷感情。「我認為晚睡對身體不好，運動員是不會晚睡，最遲12點要睡。」女兒吵著反抗大表不滿，李麗珊竟想到陪女兒一起睡。「我直接睡在她們旁邊，關燈，不讓她們玩手機。又試過Ｗi-Fi也切斷，全都吵架收場，要爸爸當和事佬。」

後來她跟女兒都學會各退一步，心平氣和地溝通，表達她出發點只想女兒有充足休息後才上學，也協議周五六最遲凌晨兩點要睡覺，雙方漸漸體諒到對方的立場。「大家站的角度不一樣，也就是吵架的源頭，雙方要學會站在對方立場去設想。」她亦希望當女兒說出「你都無理我感受」時，也學會顧及媽媽的感受。

▲ 李麗珊退役後做全職媽媽照顧兩個女兒。(網上圖片)

有時溝通不了，就以行動來說話。李麗珊在女兒還小時，曾為她們的學業費了不少心思。「媽媽的身份是照顧，不是負責學業。我教的，她們全都聽不入耳。找老師來督促她們做功課，教得不錯，但她們就是不滿意，好多投訴。」

她把心一橫，將兩個女兒送去補習社，一待就是數小時，完成功課和溫習才可以離開，對於自由慣的女兒來說絕對是痛苦的考驗。「我送她們去補習社後，就在車內等足咁耐。我痛苦時，她們又痛苦，只為了令她們知道別身在福中不知福。」兩個女兒在經過整個暑假的「體會」，終於學會自發完成功課和溫習。

用心經營關係

李麗珊笑說隨著女兒的成長，溝通都需要有不同方法。「以前小時候給的是『命令』，現在大家要做朋友。即使我心裏面不高興，以前會罵，現在真的罵不得，聲調語氣都要降返幾度，不可以太強硬。」

親子關係是需要用心經營，李麗珊認為兩母女一齊完成一件事，最能促進感情。「大女有讀Art，在創作方面已有意念，在技術層面就需要支援，要做立體的東西，要搜集資料和物料。在這過程，大家為了同一目標進發，這時候在溝通、思維都一致，好易入到位，大家會為找到解決方法而興奮。」她直言小朋友在學業上已經很忙碌，若父母還在說「得閒傾下偈」，在無共同話題又要花時間之下，這親子溝通效果可想而之。

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早前李麗珊跟本地藝術家聯手創作的NFT作品，以風浪下的風帆為主題，帶出她的育兒理念。「畫作中有超級大風浪，雖然不少人都期望自己人生能夠順風順水，遇到逆風會害怕，但對滑浪風帆運動者來說，風浪代表的是挑戰和機會，最終會獲得勝利。」希望小朋友能在解決困難中成長，跟滑浪風帆一樣，順風就奮力前進，但逆風時也要不畏艱難，奮勇向前。

記者︰劉妙賢