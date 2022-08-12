【中華白海豚】香港去年錄40隻白海豚　數量屬歷年第三低

▲ 漁護署統計，香港水域去年錄40隻中華白海豚，較去年微升。（資料圖片）

漁護署公佈最新海豚監察報告，發現過去一個年度（去年4月至今年3月），大嶼山水域共有40隻中華白海豚出沒，較再上一年的37隻回升，但數量依舊是歷年第3低。WWF稱，報告顯示海豚數量並無任何恢復跡象，建議政府盡快設立海豚保育管理區及設立緩衝區，以維持鯨豚生境的完整性和連接性。

報告顯示，過去1年，大嶼山西南、西、西北及東北4個水域，分別有12隻、24隻、4隻及0隻海豚，合共有40隻，較上一年度的37隻多，但對比過去2003年至今的數據，總數仍屬第3低，較過去18年跌近8成，過去10年跌幅明顯。

另外，大嶼山東北、西北及西面的中華白海豚數量，在過去近20年均各自錄得明顯下降趨，其中西北的中華白海豚更由2003年的84隻，下降至餘下4隻。而東北部更連續7年沒有中華白海豚出沒。

報告指出，中華白海豚過去一年度的棲身地主要集中在西大嶼山近岸及南大嶼山西端的水域，即大澳半島與分流半島之間一帶的水域。在過去10年，海豚在北大嶼山水域的使用率大幅下降，並在近年只集中出沒於此水域的西端，而且因為大型填海及近岸發展工程相繼推行，其使用量並未有任何回復的跡象。

在過去10年間， 海豚在大小磨刀海岸公園、沙洲及龍鼓洲海岸公園內的使用量均持續地大幅減少，此趨勢亦與同期進行的被動水底聲音監察研究結果吻合；相反地，在過去10年，大嶼山西南海岸公園仍錄得穩定而持續高企的海豚使用量。

此外，報告又稱江豚在過去一年度主要棲身於索罟群島以東及以西的水域。石鼓洲及索罟群島之間水域2015至17年間曾錄得持續高企的江豚使用量，但隨後卻在2018至21年間明顯減少，此下降趨勢尤其在毗鄰「綜合廢物管理設施」填海工程的石鼓洲水域更為明顯。

報告顯示，2021年內共有七隻新的個別海豚被加入相片辨認名錄，而在過去11隻經常出沒於香港水域的海豚個體卻不見所蹤。

WWF回應稱，本港水域中華白海豚的數字在過去18年間下跌接近8成，本地海豚數量並無任何恢復跡象，建議政府盡快設立海豚保育管理區，擴大大嶼山西南海岸公園的範圍，以保護大澳和籮箕灣水域，以及西南大嶼天然綿長的海岸線，並建議政府設立緩衝區，連接沙洲及龍鼓洲海岸公園、大嶼山西南海岸公園、南大嶼海岸公園以及索罟群島及長洲附近水域，維持鯨豚生境的完整性和連接性，讓本地鯨豚可以自「游」自在。

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責任編輯：黃小冰