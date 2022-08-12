【痛風飲食】女士日飲兩杯含果糖飲品痛風風險增239%　營養師揭飲品界兩大隱形殺手

▲ 營養師揭飲品界兩大隱形痛風殺手。

痛風是常見都市病，患者在飲食上有不少需要注意的事項。台灣營養師夏子雯就分享，炎炎夏日常會飲用的兩種飲品，是令尿酸升高的隱形殺手，不可不防。

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台灣營養師夏子雯在Facebook專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發帖指出，手搖飲（台式飲品）中最常添加蜂蜜、高果糖糖漿，其中果糖在肝臟進行代謝時，會消耗大量的能量（ATP），間接增加尿酸形成。

夏子雯引述研究報告指出，女性每天喝一份（杯）含果糖飲料，便增加74%痛風風險；若每日喝兩份（杯）以上含果糖飲料，痛風風險就會增加239%。

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而除了含果糖飲料之外，啤酒也是另一痛風「隱形殺手」。夏子雯指出，啤酒花含有普林（嘌呤），在代謝啤酒的過程中會產生大量乳酸，大大降低尿酸排除量，就會增加痛風發生機率。對於為此困擾的人士，夏子雯建議一定要喝足夠水，以喝一口酒，配上三口白開水為原則。

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另外，夏子雯亦為痛風患者提出3個貼心建議：

1. 體重過重或是肥胖，是導致痛風發生的危險因子之一。想減重一定要慢慢來，太極端急速將體重往下降，會產生大量的尿酸，就可能導致痛風突然發生。

2.通常運動後，血中尿酸值會升高是正常的，要注意水份的補充、訓練完的修復。

3.黃豆類製品雖含有普林（嘌呤），但不太會引起痛風。

內容獲「夏子雯-貼近你生活的營養師」授權轉載

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責任編輯：羅嘉欣