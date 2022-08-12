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【香港新市容】政府用3個月打擊衞生黑點　立法會議員憂計劃時效短

政治 15:46 2022/08/12

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立法會議員楊永杰。（楊永杰Facebook圖片）

由政務司副司長卓永興領導的「地區事項統籌工作組」宣布，將於下周日（14日）起展開為期3個月的打擊衞生黑點計劃，10月起進行美化市容工作。立法會議員表示歡迎，但認為消滅衞生黑點需打持久戰，認為計劃時效過短，擔心政府虎頭蛇尾。

楊永杰指出，以往政府推出為期數月的全城清潔運動，各黑點的衞生情況僅在運動期間有所改善，局方完成任務後，違法人士故態復萌，陷入惡性循環，認為政府需要有決心，採取長期作戰方案，最理想是每月持續執行和執法。他又認為，目前食環署分工過於清晰未必是好事，例如小販管理隊只處理小販事務，就算目睹店鋪阻街、東主棄置廢物亦不會採取執法行動，質疑同樣為食環署職員，為何對這些違法行為無動於衷，建議食環署重新檢討架構及權責，以更有效運用資源，及打擊衞生黑點。

民建聯立法會議員鄭泳舜。（資料圖片）

民建聯立法會議員鄭泳舜亦對政府行動表示歡迎，但認為，衞生黑點屬「老大難」問題，並非單靠特定時間的清潔行動就可以解決，最重要是透過持續的跨部門協作、訂立績效指標、加強宣傳和社區參與、提升執法力度等，防止衞生黑點死灰復燃。鄭泳舜期望，當局在諮詢各方意見後，盡快建立「標準運作模式」，理順各部門的職責範圍。

鄭泳舜又促請當局加強支援清潔工人，包括在鄰近清潔工人工作的地點，例如街市空置檔位，加設有水有電的休息室，供清潔工人休息。

民主黨民政事務政策發言人朱子洛亦認為，計劃若只為期三個月，時間過短，成效有限。至於政府成立夜間滅鼠隊，並願意以新技術及捕鼠設備滅鼠，朱子洛表示值得鼓勵，惟成效如何，須待三個月後政府提供最新數據才能判斷。

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責任編輯：林曉君

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