【親子廚房】社企推傳統糕點材料包　1小時輕鬆製健康茶果砵仔糕

▲ 有社企推出傳統糕點材料包，一小時內可以輕鬆製作古法砵仔糕或茶果。（有關機構提供）

夏日炎炎，與小朋友留在室內，一起烹製甜品，定必是個不錯的親子活動。近日本地社企「糕點時光Time To Gold」推出DIY糕點材料包，材料齊全，附有清晰指引，讓大人與小朋友安坐家中，即可在一小時內輕鬆製作古法砵仔糕或茶果。產品內亦備有資訊卡及遊戲卡片，小朋友可以從中學習知識，實行體驗式學習，了解傳統糕點文化。

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材料一應俱全 製作簡單易明

兩款DIY糕點材料包已預先調配好材料份量，用家只需作小量事前準備（如紅豆須預先浸泡等），即可開始製作。產品材料採用本地農田有機農作物，並以五榖雜糧為主，並採用低糖配方，確保健康又美味。

此外，產品附有簡易圖文食譜，更有QR code連結至製作教學影片，確保製作過程清楚易明。無論是古法砵仔糕或是茶果，均可以在一小時內完成，而當中只有少量製作工具需要自備，例如小湯匙、碗等，讓大人和小朋友享受製作傳統糕點的樂趣。

▲ 可愛動物造型茶粿材料包。（有關機構提供）

傳承糕點文化 金齡婦女一展所長

社會企業「糕點時光」致力保存傳統糕點文化，因此每款糕點材料包內都附有資訊小卡片，讓大人和小朋友在製作美食之餘，同時認識傳統糕點的歷史，增進對本地文化的認識，比如砵仔糕的起源、茶果嶺與茶果有何關係等。「糕點時光」亦為每款DIY糕點材料包製作了精美的Instagram濾鏡，大家在製作完成後，可與成品「打卡」合照留念。

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至於為何會構思這款產品，「糕點時光」聯合創辦人楊明珠小姐表示，他們希望鼓勵闔家親子同樂，一同享受製作糕點的樂趣，讓下一代體驗製作傳統糕點，延續傳統文化。她又稱，DIY糕點材料包大受歡迎，更有本地大型企業，如AIA，一口氣購入200多箱材料包，贈予旗下員工作為福利品，一方面希望職員享受天倫之樂，另一方面希望藉此支持「糕點時光」這家由年青人創辦的社會企業。

楊明珠又補充，「糕點時光」努力支援疫情下面對經濟困難的金齡婦女，給予她們一展所長的機會，因此除了DIY材料包外，現時店面有售的各款糕點，都是由一班金齡婦女用心製作。她希望大家在享用美點時，可以多多欣賞港式糕點及傳統手藝。

DIY糕點材料包購買詳情︰

可愛動物造型茶粿 $68

古法砵仔糕 $58

網店：https://www.timetogold.org

門市：西營盤第二街124號地舖

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責任編輯︰林綺玲