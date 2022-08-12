【司法倡議】民建聯倡司法機構加強《憲法》培訓　法庭「無紙化」設時間表

▲ 民建聯立法會議員周浩鼎律師聯同民建聯工商專業委員會，聯合撰寫司法倡議書。

民建聯今日（12日）發佈司法倡議書，涵蓋3個範圍，分別為國家《憲法》培訓、法庭電子化，及推動香港調解仲裁爭議解決服務。立法會議員周浩鼎建議，司法機構舉辦更多有關國家《憲法》的培訓講座，並邀請內地憲法專家及學者進行講解。

民建聯建議，香港司法學院持續邀請熟悉內地法律制度的法律專業人士和內地學者，通過研討會和講座，向參加者講授內地法律知識，課程重點應強調內地法律的核心原則，及認識內地與香港法制之主要區別。

倡議書亦提出，香港司法學院加強與國家法官學院的交流及合作，包括邀請國家法官學院的導師來港出席研討會及講座，以及研究合辦課程，加強兩地法官對兩地法制的認識及培訓，兩地司法機構亦可考慮加強兩地法院的交流深度。

另外，周浩鼎表示，法庭「無紙化」能大幅節省金錢，縮短民事訴訟的審訊時間，建議律政司應把法律科技基金恒常化，並為中小型律師行實施電子化提供足夠資源支援。他期望，司法機構能密切留意電子綜合管理系統的使用率，並就落實法庭強制「無紙化」設立時間表。

在推動仲裁及調解方面，周浩鼎要求政府加強公眾教育宣傳，並儘快檢視現行的免簽證計畫，把免簽證的範圍擴至內地來港進行仲裁的商業人士，進一步鞏固香港在大灣區內爭議中心的地位。

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記者：陳葆琳