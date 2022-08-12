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【兒童教養】6歲女學足父母粗魯無餐桌禮儀　鄧藹霖：高尚氣質須從小培養

育兒經 16:47 2022/08/12

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小朋友的教養氣質是從父母而來。

看她有稜有角的臉孔，不難給人不好惹的感覺。她的嘴唇一直堅固地緊閉着，睥着我的眼神不太友善，也許是尚未搞清楚我是誰吧，難道這人又是甚麼補習老師或某某導師？

「佢呀，真頭痛，女仔人家嚟嘛，但係就粗粗魯魯咁，都唔知點解會咁。」

這名六歲女孩是這家中獨女，聽說他們家族多房人都只有他們這房生孩子，女孩是名副其實的掌上明珠。真奇怪，孩子是否斯文有禮和擁有高尚氣質，卻往往與身上是否穿着華服，或是否家住豪宅，是全無關係的。

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女孩開腔了：「我好肚餓呀！我要食薯片呀！」她扯高嗓門喊，帶有點威迫的意圖。媽媽也不示弱，對準她咆哮：「就嚟食飯啦，仲吃零食，唔准呀！」兩母女忟憎對峙一番，最後菲傭姐姐給她端出了一小碟提子。

「有無搞錯呀，提子有核㗎！」女孩隨意將嘴中提子核吐出，散落在茶几上。「Maria，點解提子有核㗎？」媽媽向着廚房大叫，聲音很猛。

爸爸下班回家了，以為他會溫柔地抱抱女兒，誰知他又是大喊：「媽咪話你默書得七十分，點解會咁㗎，你想死呀！」

晚飯時，女孩將每隻雞翼熟練地僅咬了一口，然後將剩下的掉進媽媽的碗裏。媽媽吃罷，吐！雞骨散落在飯桌各處；爸爸吃罷茄汁蝦，蝦殼汁液散落在飯桌四周……

女孩是否斯文有禮和擁有高尚氣質，是該從小悉心培育的，而最佳導師該正是自己的爸媽呢！

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」，原題為「女孩粗魯是誰教的？」

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撰文 : 鄧藹霖

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