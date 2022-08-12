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【痞子殿下】何泳芍為哨牙珍開IG帳戶　Honey豁達面對批評堅持做好自己

娛樂 17:48 2022/08/12

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Honey 呢個角色好出！

TVB近日熱播中的劇集《痞子殿下》收視理想，大穫觀眾好評。劇中除了周嘉洛、陳瀅、王灝兒、朱敏瀚及張頴康演得盞鬼出色外，當中有很配角同樣為劇集生色不少。

劇中「首振鎮」的村民各有特色，部分更身懷絕技，臥虎藏龍，但當中最搶鏡莫過於是2018年有美人魚稱號的港姐何泳芍（Honey）。

皆因她在劇裏放低港姐包袱，化身「哨牙珍」，不少觀眾更指她與電影《食神》入面的「火雞姐」莫文蔚有得揮，想不到她願意演這類型角色，更讚她有喜劇細胞。

【痞子殿下】劇情巧合與MIRROR墜屏意外相似　陳瀅狂吊威吔有苦自己知

真係放低港姐包袱喎！

自認很喜歡演戲 為角色準備十足

原來Honey最初接這個角色時都有一絲的猶疑，她在社交平台上載拍攝此劇的花絮照，留言：

其實一接到哨牙珍呢個角色嘅時候，心情有啲興奮又帶點忐忑。假假地我都係港姐入行，搞成咁會唔會斷自己米路。後來拍拍下發現，原來大家都中意哨牙珍呢個角色多喎我本人…..咁好啦，放飛自我，做哨牙珍嘅個幾個月真係一段好快樂嘅時光。

及後，她曾接受媒體訪問時當初得悉要演這個角色時心中沒有掙扎，全因她指自己很喜歡演戲，不過只是要演一個醜樣角色，但不能做得令人感到乞人憎，對她而言十分有難度，亦是一大挑戰。

Honey更特意到牙醫做牙模，並在開拍劇集前，不斷在家中戴着牙套說對白，務求令出來效果自然，果然十分認真。

而且，她為這角色，更特別開了個IG帳戶，上載不少劇集的花絮照，似乎Honey很享受演此角。

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入行曾因外貌被批

2018年香港小姐入行的何泳芍（Honey），憑TVB節目《3日2夜》及《學是學非》令人留下深刻印象。為一名潛水教練的何泳芍擁有健康膚色及健美身材，有美人魚之稱。

雖然去年她被踢出節目《學是學非》，改為由陳欣茵頂上，更有傳因她樣貌未得人喜愛，故是被踢走的主因，事後Honey指雖然感到不捨，但會尊重公司安排，並會繼續努力工作。

至今她憑「哨牙珍」一角而令人氣大增，相信其一直的努力沒被白費！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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