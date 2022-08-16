【創業追夢】90後無懼疫情中環開酒吧　藥劑主題雞尾酒品嘗人生百味

▲ 兩位年輕人馮力恒（LH）及Austen，無懼疫情在中環開酒吧，他們更身兼調酒師，每晚駐場為客人調酒。

以往每日傍晚至夜深，中環蘭桂坊及蘇豪各處總會上演一幕幕「紙醉金迷」的夜生活。疫情下熱鬧情景不復再，樓上酒吧Apothecary，不忘為客人奉上一杯杯以草本風味特調的雞尾酒，療癒每人的人生旅程。

疫情下餐飲業蕭條，酒吧更是首當其衝，被迫關門休業，亦有嚴苛的防疫條例，成疫下的犧牲品。尤以數年前興起的特色手工雞尾酒吧為例，經此一役經營者非要有堅持的心志，才能在疫市生存下去。

▲ 馮力恒（LH）創作及調製的雞尾酒，以香草及香料為主角，風味紛陳，每杯都有與別不同的複雜味道，值得細味。（林宇翔攝）

藥劑主題雞尾酒

位於中環大館對面的Apothecary，隱身在商業大廈中，不是識途老馬很容易忽略。這間以藥劑命名的雞尾酒吧，裝備及氛圍也帶古典風格，吧枱的設計像百子櫃，枱面上更放有多種乾香草及香料，如走入一間懷舊西式醫館中，以雞尾酒當作療藥，一喝解千愁。

創辦人是兩位年輕人馮力恒（LH）及Austen，他們更身兼調酒師，每晚駐場為客人調酒。今年只有26歲的LH，小時候在英國居住過5年，後來回流香港讀書。他在科大攻讀商科，前途無可限量，偏偏他卻鍾情酒吧工作，更決意投身業界創一番事業。

▲ LH（圖右）及Austen投身酒吧界多年，經驗豐富，擅長利用不同材料，加以特別的工序炮製雞尾酒。（林宇翔攝）

18歲入行做酒吧

LH回想起入行經過：「我在18歲時已在酒吧做兼職，未有資格調酒，做樓面打雜，還要洗杯及洗廁所。後來在大學期間更全職工作，當時貪其人工高，一晚可以賺千多元。身邊很多人說難聽說話，如『少爺仔為何要做這些工』，但我自己喜歡飲酒，又不怕日夜顛倒。後來更遇到一位恩師，教識我很多東西，有機會正式參與其中。」

一開始他由做水煙調味學起，當時水煙盛行，試過一晚要做90個，更曾因為缺氧而暈倒。「水煙只是調校煙草口味，變化不大，所以決定鑽研調酒。以前酒吧不專注調酒，我只能自學及研究。19歲那時升職至酒吧副經理，2017年大學畢業後，父母親不想我繼續做，惟有轉行做文職。」

做了一年後，LH發現自己志不在此，即使父母極力反對，仍堅持重返酒吧行業。他回到舊東家打工，並認識到現在的拍檔Austen，做了兩年後，他們決定離巢自立門戶。「雖然我沒有證書，但我對自己的味覺有信心，Austen亦是雞尾酒專家，所以創立了Apothecary。」

▲ Apothecary以藥劑為主題，設計懷舊古典。（林宇翔攝）

▲ 「璀璨之光」（$130）：賣相像啤酒，白色泡沫用玉米鬚打成，從來沒有人用玉米鬚來調酒，令酒多了一份泥土微苦氣息。粟米梳打工序很多，要浸泡並利用分離器製作。（林宇翔攝）

精選草本香料調製

中環酒吧競爭激烈，要在這戰場站穩住腳不容易，LH卻認為各雞尾酒吧的做法也不一樣，業界百花齊放也是好事。「香港雞尾酒吧之間的關係其實很密切，大家也希望擴大生意，讓人明白飲酒不是飲醉就算，還有很多細節工藝，甚至可以試多一點其他酒吧的出品，是一個很好的文化。」

喝酒風氣近幾年漸趨精緻，不再是「怒劈」式狂飲，更著重味道及賣相，很考調酒師的功力。Apothecary的雞尾酒賣相不像坊間酒吧很適合打卡呃Like，反而以複雜口味行先，賣相簡約，背後卻有很多概念及想法。

「我們特別鍾情草本及香料，很多人覺得味道不吸引，但我不能接受因為某些觀感而蒙蔽了一些很好的材料。烈酒是一個口味無限變化的種類，但卻很少人會欣賞，所以想改變大家的想法。」

▲ 善記（$130）：由兩種不含酒精的 Seedlip 烈酒及希臘乳酪調製而成，再混合橄欖氈酒、頂級初榨橄欖油及蘋果白蘭地，口味乾身不甜。（林宇翔攝）

疫情下財政緊絀

開業至今面對疫情嚴重打擊，Apothecary原先計劃在2020年尾開業，但最後6個月後才成事，期間還要交租及出糧，2021年尾又再關門一次，足有一年時間沒營業。「最慘是很多熟客離開香港，在財政層面影響很大，我哪有這麼多錢去支撑？但我有不可失敗的堅持，信心不能動搖。疫情關係我善用時間去學習研發，於是有全新餐牌的誕生。」

他們創作雞尾酒之路充滿火花，LH是一個偏向理性的人，另一名調酒師Joe就如藝術家般，思想多變。「有一天他調了幾杯酒，一杯甜、一杯酸、一杯苦，就像當時的心情，突然腦海中有啟發，不如將雞尾酒以感情掛鈎。但只是代表開心不開心沒意思，所以用人生作為概念，讓每個人喝時都能體會到，但卻有不一樣的感覺。」

10杯美酒喻人生

10杯酒以人生旅程為題，味道各有不同，唯一共通點是加入了很多草本及香料調製，不少材料也要經過慢煮、浸泡等工序，花很多時間心機製作。例如代表著人生指南的「璀璨之光」，粟米梳打加入龍舌蘭酒及裸麥威士忌、八角利口酒等多種酒調成，面層有白色泡沫，有淡淡的粟米香及黑胡椒的辛辣感。

LH自己最喜歡是「仁慈的奇點」，這杯結合紅桑子、甜菜根及咖啡而成的雞尾酒，酸苦加上蔬菜的草青，配搭獨特卻很易入口，還有一小塊朱古力蛋糕作配酒，達致味道平衡。命名也見心思，代表困難及消極情緒最終都會被吸收到黑洞之中，最終可發現當中的善意。

最有個性及有趣的「一切尚好」，作為旅程終站的回顧就是成長。用上咖喱葉慢煮的伏特加、意大利汽酒及兩種苦艾酒調成，苦艾酒用椰子慢煮而成，喝下甜酸苦交錯帶草青味。LH說味道像泰式咖喱，一定有人不喜歡這重口味，但就正如人生苦盡甘來一樣，這種經歷要有體會才能明白，所以放在酒單的最後，希望食客也能感受到。

▲ 仁慈的奇點（$130）：咖啡豆浸泡48小時再打入氣，咖啡味如冷泡咖啡般，濃郁卻不搶味，酸甜味道平衡。（林宇翔攝）

▲ 一切尚好（$130）：入口有斑蘭及椰子香氣，酒中有咖喱味道，層次複雜，是坊間少有的配搭。（林宇翔攝）

Apothecary

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈3樓A室

電話：2865 1868

營業時間：周日至三5pm至午夜12mn、周四至周六5pm至凌晨2am

記者：張頌婷