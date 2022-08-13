【食用安全】23歲女可樂當水飲突昏迷入ICU 碳酸飲品5大危害6類人要慎飲

不少人喜歡飲可樂，但要適可而止！河南鄭州1名23歲女子，平日可樂當水飲，近期她如常連飲數樽可樂，2小時後突昏迷入ICU，最後診斷患糖尿病酮症酸中毒。

綜合内地傳媒報道，鄭州一名23歲女生，平時喜歡可樂當水飲，近期如常連飲數樽可樂，但2小時後突昏迷，需送院搶救，經檢查，診斷其患上糖尿病酮症酸中毒，並伴隨患有敗血症、急性腎損傷、急性胰腺炎、呼吸衰竭和心率不齊等，幸經搶救後逐漸好轉。

據該名女生主診醫生稱，糖尿病酮症酸中毒是常見的糖尿病急性併發症，是糖尿病患者體內的胰島素缺乏所引致嚴重代謝紊亂。當人體血糖太高，胰島素不夠用，脂肪會分解來提供能量，脂肪分解後，會留下酮體的酸性物，不斷累積後會令血液由正常的中性變成酸性，終導致系統紊亂酸中毒。

醫生稱，女生不知自己患糖尿，故出現以上病情，又稱近年糖尿病患病率有年輕化趨勢，提醒要注意飲食、有規律運動並定期監測血糖。

内地央視新聞發布碳酸飲品5大危害，包括會損害牙齒，因碳酸飲品含糖、碳酸成份，這些會軟化琺瑯質致蛀牙；亦會影響消化；導致骨質疏鬆，因碳酸飲品基本都含磷酸，磷酸能影響體內鈣吸收，攝入過多會導致體內鈣磷比例失調；易導致腎結石，碳酸飲品中多含咖啡因，攝入過多會導致尿液中鈣離子含量增加，更易產生結石；以及產生依賴性。

另6類人應慎喝碳酸飲品，包括孕婦、糖尿病人士、來月經女性、母乳哺乳女性、絕經期（更年期）女性及高血壓、心臟病人士。

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責任編輯：羅嘉欣